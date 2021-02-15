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奈良美智抵台讚防疫措施 蔡英文親挑台灣美食請他吃

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖擷自奈良美智推特
圖擷自奈良美智推特

日本當代藝術家奈良美智受中華文化總會邀請，首度來台舉辦特展，他於14日晚間入境台灣，並住進防疫旅館進行14天居家隔離。奈良美智也透過推特分享心得，並讚台灣入境檢查嚴格，但工作人員非常溫柔。

奈良美智透過推特表示，自己抵達台灣，在機場全身消毒後，搭乘專用計程車前往防疫旅館，展開14天居家隔離。並秀出自己的午餐照片向網友說明，餐點都被放在門外，旅館人員也不能進入房間。

適逢昨日為西洋情人節，奈良美智入住防疫旅館後，透過推特分享收到蔡英文總統署名的信件，主辦單位也特地準備鼎泰豐的巧克力小籠包、春水堂珍珠奶茶等台灣美食。

蔡總統在信中提到，很高興奈良美智能在311大地震10周年選擇來台灣舉辦特展，這更加厚植台日友好的情誼，「您能親自來台佈展更展現了對藝術與作品的堅持，再次歡迎您的到來」。

蔡英文也指出，台灣除了濃厚的人情味，還有許多美味的小吃和點心，「在您居家隔離的這段日子，我特地挑選了幾樣道地的台灣小點，希望你會喜歡！」

奈良美智展覽將於3月12日到6月20日在關美館舉辦，將展出多幅來自去年「STARS展：現代美術のスターたち―日本から世界へ」森美術館的作品。

圖取自中華文化總會
圖取自中華文化總會

奈良 居家隔離 防疫旅館

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