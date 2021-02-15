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馬英九訪台中萬和宮 憶起當年取締酒駕和發消費券

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
前總統馬英九（左四）下午和國民黨主席江啟臣（左三）到台中市萬和宮參春，並與民眾合影。圖／民眾提供
前總統馬英九（左四）下午和國民黨主席江啟臣（左三）到台中市萬和宮參春，並與民眾合影。圖／民眾提供

前總統馬英九下午到台中市萬和宮參香，他憶起2006年國人因酒駕事故727人死亡，一次事故，等於造成兩戶家人一輩子的痛苦，所以擔任總統之後，雷厲風行，要求各地警察單位加強取締酒駕，到2015年酒駕死亡人數減為142人。另則是在2009年1月18日開始發放每人3600元 的消費券，當天發出91%，反應很熱烈。

馬英九今在台中市連跑大甲鎮瀾宮、后里鎮安宮、潭子得天宮和萬和宮等4家宮廟，包括國民黨主席江啟臣、台中市黨部主委林敏霖，市議員黃馨慧、朱暖英、劉士州，以及台中市民政局前局長王秋冬等都前往陪同。當他抵達萬和宮時，董事長蕭清杰偕董監事都熱烈歡迎，排隊等候領口罩和小紅包的民眾高呼「總統好！」場面熱鬧。

馬英九看到反酒駕頗力的市議員黃馨慧時，馬上想到當年推動加強取締酒駕的成果，但他仍表示，現在反酒駕已經有相當成果，而且逐漸建立喝酒不開車的共識，但仍有改善空間。

他也想起，2009年元月31日曾參訪萬和宮，當年的元月18日開始發放每人3600元 的消費券，當天發出91%，反應很熱烈，並表示今天風和日麗，遊人如織，祝福國家風調雨順，國泰民安，更希望疫情遠離，盡快恢復正常生活。

江啟臣也說，台中真的是好地方，天氣及各方面都好，希望疫情趕快過去，祝福大家「順順利利、平平安安」、「牛運亨通、走路有風」。

前總統馬英九（左五）和國民黨主席江啟臣（右四）下午到台中市萬和宮上香。圖／民眾提供
前總統馬英九（左五）和國民黨主席江啟臣（右四）下午到台中市萬和宮上香。圖／民眾提供
前總統馬英九（右二）下午和國民黨主席江啟臣（右）到台中市萬和宮參春，並添香油錢。圖／民眾提供
前總統馬英九（右二）下午和國民黨主席江啟臣（右）到台中市萬和宮參春，並添香油錢。圖／民眾提供

酒駕 台中市 馬英九

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