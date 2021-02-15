部桃新冠群聚 陳時中反省：分艙分流及匡列速度不理想

部桃醫院新冠肺炎群聚事件已滿34天，至今已累積21人確診，今指揮中心臨時記者會中，有媒體問及對於部桃事件是否有哪些地方自認可以做更好，指揮官陳時中坦言，在這次事件中，分艙分流及匡列速度不理想，目前正在著手檢討，希望制定更完善的執行準則。

目前部桃血清檢驗結果，3421人都是陰性，兩人等待檢驗結果。陳時中談這次部桃院內感染被檢討的原因，他首先指出，分艙分流是否夠徹底執行是多次被提出的，但他坦言，醫院分艙分流完美落實確實有困難，只能盡量做得更完整，目前正在檢討中。

這次部桃院內感染事件中，陳時中認為，這次接觸者匡列速度應該更快，他表示，醫院確實都有進行實名制，手頭資料都有，但這次遇到大規模隔離，平常整理資料的人都被隔離，各病室、病房單位資料都不同，由他人整理，資料熟悉度差，「這最大的困難，是過去沒有設想到。」

所以指揮中心發言人莊人祥表示，這次部桃恢復正常營運重點在於感控作為及人員管理，由於這次指標個案曾到其他病房支援，首先是如何落實專責病房的獨立運作及分艙分流，需要有實際計畫及說明；針對人員管理，院內員工及院外人員落實體溫監控及實名制資訊化、電子化。

指揮中心預計本月17日將開會討論部桃復原計畫，18日由專家實際走訪部桃，陳時中表示，「目前看上去沒什麼問題」，樂觀預估部桃最快可能在本月19日恢復正常營運，但何時可以再次收治新冠肺炎確診患者，莊人祥表示，仍待專家會議討論，應很難在19日後完全恢復。