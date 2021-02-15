批我官方仍稱「武漢肺炎」 藍委：沉溺川普仇中路線

美國總統拜登日前下令對新冠肺炎禁稱為「中國病毒」，避免歧視及仇外情緒。國民黨立委李貴敏表示，偏偏民進黨政府在蔡英文總統公開呼籲兩岸對話之際，仍不肯消減這些歧視與偏見，一再以「武漢病毒」稱呼，是沉溺在川普時代的仇中、反中路線。

李貴敏今透過臉書指出，明明全世界都稱呼此次冠狀病毒感染為「COVID-19」，避免歧視性、侮辱性字眼助長種族歧視和霸凌。偏偏民進黨政府在ＷＨＯ正式命名為「新冠肺炎」後仍不改口，繼續辯稱這只是「約定俗成」，但國際社會相信嗎？對散布全球各地的華僑沒有傷害嗎？

李貴敏表示，迄今，衛福部仍無視各界質疑及對全球華僑的負面影響，持續宣導「武漢肺炎」，蘇揆團隊開口閉口把「武漢肺炎」一詞掛在嘴邊，也未解除對大陸台商、台胞、陸配、陸配子女的歧視性作為。

李貴敏質疑，美國都已經進入拜登時代且希望兩岸開啟對談，民進黨行政團隊能不能別再沉溺於川普時代的仇中、反中路線？以免自外於國際規範、貽笑大方？

李貴敏說，兩岸要對談，必須展現善意。除了肯定拜登政府回歸專業、理性的態度投入防疫措施，並竭力排除透過歧視性言論謀取政治意義的偏頗作法外，也應效法以「和」為貴的大無畏精神，為台灣人民的未來開啟新的里程碑。