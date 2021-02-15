初四迎財神 馬英九、江啟臣、蔡其昌台中跑廟祈福

大年初四是迎神日，包括前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、立法院副院長蔡其昌今都在台中勤跑廟宇，他們都祈求疫情遠離，各行各業趕快恢復正常作息。

立委江啟臣上午和前總統馬英九一同到大甲鎮瀾宮上香祈福，鎮瀾宮董事長顏清標在場作陪，接著馬英九轉赴后里鎮安宮，兩人下午還會在萬和宮合體，一同向民眾分送口罩和小紅包。

江啟臣說，台灣去年認真防疫，希望今年持續，並期待各行各業能趕快恢復正常作息，另也祈求希望國民黨能「牛轉乾坤、再創新局」。

立法院副院長蔡其昌上午到神岡區萬興宮、潭子區潭水亭上香，接著再轉至新社為馬力埔九庄媽接駕，祈求疫情早日退散、國泰民安。

蔡其昌說，有百年歷史的九庄媽遊庄文化，極具特色在於媽祖婆「有神無廟」，每年都會輪流駐駕各庄民宅，藉由遶境出巡來庇佑9個庄頭的鄉親平安健康。今日繞境因應疫情僅由值年庄頭馬力埔，恭請九庄媽走路巡視九庄，並要求隨行信眾須全程攜帶口罩，視防疫為第一優先，同時感謝每位信眾共同參與及護持。