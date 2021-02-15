朱立倫幕僚曬前後市長同框 侯友宜：老朋友打招呼5分鐘

新北市長侯友宜今天上午到鶯歌陶博館視察防疫工作防，媒體詢問前市長朱立倫幕僚昨在臉書貼出前後任市長朱立倫、侯友宜合體照，引發聯想。侯友宜今天被問到兩人同框有特別聊什麼？ 侯友宜說，只有打招呼5分鐘，沒有聊到天，只有拜年致意一下。

朱立倫幕僚、前新北市民政局長江俊霆，昨天晚間在臉書貼出在一張聚會合影照，寫著「初三，老友相聚，大家都變肥了」，照片裡有朱立倫、侯友宜兩位前後任市長等人，引發聯想，但後來又刪除。

媒體今天詢問昨天是否有和前新北市朱立倫會面？兩人是否有特別聊了什麼事？侯友宜說，昨天晚上老同事說有個聚會，希望他去打個招呼，因在防疫期間非常的忙碌，過年期間，在百忙當中，他特別抽空前往，但只有打招呼5分鐘，沒有坐下來，給大家拜個年，沒有聊到天，只有致意一下。

另外，媒體還問，昨天主席江啟臣和趙少康合體，就被聯想到是否在較勁？侯友宜回應說，他只有禮貌性打了5分鐘的招呼，現場人多，也沒有講什麼，馬上就離開，還有其他行程要準備。