聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／馬英九跑台中兩宮廟祈福 賺大錢3種說法惹笑眾人
前總統馬英九今天年初四上午到台中市后里區鎮安宮參香，祈求風調雨順、颱風小，和國泰民安、出口多，以及「疫情遠離、人人心安」。
他同時還俏皮的在祝大家「大賺錢（台語）」引起民眾掌聲後搖搖手說還沒完，接著又說要祝大家「賺大錢」當大家又是一陣歡呼時，他又馬上搖搖手說還沒完，接著又說要祝大家「錢大賺」接著才說結束了，引得眾人又是一陣笑聲。
馬英九致詞時說，他是第2次來到鎮安宮，且對后里特別有感情，因為提到后里就想至有馬場，而他又姓馬。他也特別解釋，之所以祈福時說希望颱風小，是因為大的話會有水災，但是沒有颱風也不行。而出口是對經濟成長最大的幫助。
馬英九上午連跑后里鎮安宮和潭子得天宮兩廟，同時送口罩和紅包給民眾，在兩地都吸引許多民眾前往，馬英九對合影也來者不拒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言