影／馬英九跑台中兩宮廟祈福 賺大錢3種說法惹笑眾人

前總統馬英九今天年初四上午到台中市后里區鎮安宮參香，祈求風調雨順、颱風小，和國泰民安、出口多，以及「疫情遠離、人人心安」。

他同時還俏皮的在祝大家「大賺錢（台語）」引起民眾掌聲後搖搖手說還沒完，接著又說要祝大家「賺大錢」當大家又是一陣歡呼時，他又馬上搖搖手說還沒完，接著又說要祝大家「錢大賺」接著才說結束了，引得眾人又是一陣笑聲。

馬英九致詞時說，他是第2次來到鎮安宮，且對后里特別有感情，因為提到后里就想至有馬場，而他又姓馬。他也特別解釋，之所以祈福時說希望颱風小，是因為大的話會有水災，但是沒有颱風也不行。而出口是對經濟成長最大的幫助。