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王定宇批馬英九親中 孫大千：至少先Google搞清楚事實
民進黨立委王定宇接連兩天批評前總統馬英九親中，卻未聲援香港、新疆。前立委孫大千晚間在臉書反擊，要修理馬來搏版面、蹭聲量、抹紅馬前，至少也先學會用一下Google把事實搞清楚，否則只會把自己變成一個亂噴口水無聊政客。
孫大千反嗆，王定宇敢不敢大聲向美國萊豬說不？王定宇敢不敢大聲向日本核食說不呢？王定宇敢不敢大聲告訴日本釣魚台主權屬於台灣？如果什麼都不敢，就閃到一邊去，不要在這裡丟人現眼。
孫大千表示，隨便查一下都不難發現，馬英九針對香港民主運動曾向北京政府做出許多次喊話，什麼時候沒聲援香港民主？馬對六四學運堅持更一路走來始終如一，儘管事隔數十年，每年從未忘記針對六四天安門事件，做出嚴正表態和呼籲。
孫大千說，比起馬英九，民進黨的政客們才是真正的令人噁心，長期舔美媚日、卑躬屈膝、言聽計從，害得台灣人民被迫花錢買軍購，忍痛吃萊豬。
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