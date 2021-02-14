王定宇：馬英九不敢聲援港、無視新疆慘狀 被唾棄剛好

民進黨立委王定宇今日續戰前總統馬英九，他批評馬英九不敢聲援香港、也無視圖博和新疆維吾爾人的慘狀，這樣的人追求的「二岸關係」，只是要台灣當中國的順民降將而已，被唾棄是剛好而已；不過翻開過往資料，馬英九確有呼籲過中國謹慎處理香港議題。

馬英九日前建議蔡政府不應該再稱呼新冠肺炎為「武漢肺炎」，應推動兩岸共同防疫合作協議，且若中國大陸有意提供我方疫苗，不要馬上拒絕，引發討論。王定宇則批評馬英九替中國要求台灣配合中國防疫，卻對中共不遵守台灣中國之間多項協議、世衛打壓台灣視若無睹，根本是「飼老鼠咬布袋」。

馬辦昨則不滿反擊，質疑王定宇大過年就在胡說八道無中生有，刻意扭曲馬前總統言論，屢屢造謠抹黑，已涉及誹謗造謠，莫要輕忽法律責任，這些也反映出王定宇的人格與問政品質，呼籲選民要睜大眼睛。

王定宇今日則續戰馬英九，他在臉書質疑，馬英九們怎麼都沒看見...中國處處威脅、糟蹋台灣、不放棄武力併吞台灣的「因」，卻老是只敢批評台灣人民不喜歡中共的「果」，馬前總統只會替中共要求台灣接受一中、接受疫苗、不要跟美日太接近，無視中共處處糟蹋台灣是「因」，而台灣人民不喜歡中共是「果」，不看前後因果，只敢指責台灣不喜歡中共，「這是台灣的前總統？或是中共的傳聲筒？」

王定宇還說，從馬不敢聲援香港、也無視圖博和新疆維吾爾人的慘狀，這樣的人追求的「二岸關係」，只是要台灣當中國的順民降將而已，被唾棄是剛剛好而已。

只不過，王定宇批評馬英九未聲援香港，但去年六四當日，馬英九曾表示，中國人大制訂「港版國安法」掀起風暴，主要都是因為對北京當局的不信任，還提醒中國，1997年香港政權移交前，中共對於「一國兩制」曾公開承諾「港人治港、高度自治、50年不變」；若違反承諾，中國與香港的鴻溝將繼續加深，更不被港人、甚至台灣人所信任；去年12月馬英九聽聞反送中成員刑度後，則呼籲中共在處理香港問題上，應該更慎重。