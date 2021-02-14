蔣萬安鬆口參選台北市長？ 陳時中回應了

2022年地方選舉將至，國民黨立委蔣萬安近日表示，「該是我要扛的責任，我不會迴避」，被外界視為鬆口要選台北市長。疫情指揮中心指揮官陳時中也被視為角逐台北市長的熱門人選，他今天回應，「這不是疫情，不過我想任何人在民主社會，要承擔社會責任，我們都祝福他心想事成」。

各縣市長首長選舉將至，針對國民黨出馬角逐台北市長的人選，外界呼聲以蔣萬安最高，他近日終於於政論節目上鬆口表示，「該是我要扛的責任，我不會迴避」。

對此，陳時中於今日疫情記者會中表示，任何人在民主社會，要承擔社會責任，我們都祝福他心想事成。

針對前總統馬英九近期表示，不要將新冠肺炎稱為「武漢肺炎」，也不要拒絕採購大陸疫苗，陳時中表示，名稱會分為學名和俗名，指揮中心目前一般使用「COVID-19」。台灣是言論自由的社會，俗名要怎麼稱呼，基本上只要不帶有侮辱性的言詞，我們也不會有什麼意見。

陳時中進一步表示，之前大家發覺這個疫情產生強烈的威脅，是從武漢的華南海鮮市場開始，而世界警覺疫情嚴重性，則是從武漢封城開始，各有使用名詞的不同，指揮中心現在使用的「COVID-19」一詞已使用一段時間。

至於大陸疫苗為何沒有成為候選疫苗，陳時中表示，大陸疫苗都沒有技術性資料，也沒有發表文獻，專家學者認為無法進行討論。疫苗的安全性很重要，台灣疫情平穩，候選疫苗需要謹慎。