影／王金平請喝春酒 陳其邁說出如何被王教導長大

高雄市長陳其邁趁今天大年初三，中午率市府團隊，到立法院前院長王金平的老家，向王金平拜年，王金平邀地方政商和學界，一同宴請陳其邁和市府團隊。陳其邁在餐會前致詞，用台語說出他如何被王金平「牽教大漢（台語，意指教導長大）」。

陳其邁說，他當5屆立委，當時他要展現年輕，質詢時都穿牛仔褲，王前院長拉他到一旁，告訴他說，當國會議員不能穿牛仔褲，他想想也是很有道理，畢竟這裡是國會殿堂，所以之後他才都穿西裝。

陳其邁又說，王前院長不僅「牽教」他，還包容他，每當朝野協調，「柯建銘當白臉，我當黑臉」，王前院長又拉他到一旁，對他說「你講話最難聽」，讓他回想就覺得好笑。他話一說畢，也引起在座賓客哈哈大笑。

陳其邁也在宴會致詞，說不僅他當立委時的點點滴滴，都受王前院長教導，覺得王前院長的做人處事，值得後輩學習，他也當場「報告」王金平，他當市長後，在座的國民黨議員沒刪市府預算，讓他在建設上很有感，也讓府會更和諧。

陳其邁擔任市長後，農業局長仍未選定人選，暫是代理職，外傳他趁拜年，可能會透過王金平推薦人選，不過，陳其邁和王金平都表示沒這回事。