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延續香菜大戰！ 民進黨5發言人超狂「純飲」香菜水

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
民進黨發言人延續香菜大戰。圖／擷取自民進黨發言人臉書
民進黨發言人延續香菜大戰。圖／擷取自民進黨發言人臉書

蔡英文總統日前透過網路節目拜年，因為一席「沒有香菜，東西怎麼會好吃呢？」在網路上引發香菜大戰，民進黨縣市首長也紛紛選邊站。民進黨5名發言人今延續戰場，在特別節目上直接「純飲」香菜水，其中議員簡舒培更是皺眉頭閉氣才有辦法試喝一口。

民進黨今推出特別節目指出，許多民眾在過年期間會熬夜守歲、小酌與親朋好友同樂，可能導致嗓子沙啞情形，身體不適，因此發言人周江杰、謝佩芬、劉康彥、簡舒培、顏若芳決定推薦營養價值很高的香菜水，讓民眾參考。

5人七嘴八舌教導「香菜水」怎麼煮，先是將香菜洗淨、去頭、放入水中煮到滾，再悶一分鐘，還能依照個人喜好加上冰糖即可飲用；劉康彥更誇讚香菜是生活好朋友，無論吃肉粽、麵線，甚或切小菜都是良伴。

最後5人用遊戲方式決定誰先嘗試香菜水，結果由不敢吃香菜的簡舒培拔得頭籌，皺眉、閉氣才有辦法試喝一口。

簡舒培 民進黨 拜年

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