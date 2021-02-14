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買巧克力送護理人員 江啟臣：有醫護台灣才能過情人節

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
江啟臣買巧克力送護理人員，感謝有醫護台灣才能過情人節。圖／擷取自江啟臣臉書
江啟臣買巧克力送護理人員，感謝有醫護台灣才能過情人節。圖／擷取自江啟臣臉書

今天是大年初三也是西洋情人節，國民黨主席江啟臣在臉書表示，因為有醫護不變的呵護與守護，才能讓大家圍爐團圓，與情人共度佳節，他向屏東青年農民購買了百盒「台灣手作無毒巧克力」，致贈給五所公私立醫院的護理人員，向辛苦的醫護人員至上最高的敬意與謝意，並要祈願新的一年，台灣能早日取得足夠的疫苗數量。

江啟臣臉書全文：

今天是西洋情人節。啟臣要祝福天下有情人，每天都能像過情人節甜甜蜜蜜；身邊還沒有情人的朋友，也能快快找到生命中的另一伴，分享人生中的每一個快樂時光。

在疫情炙熱的當下，讓我們更加珍惜彼此。啟臣要特別謝謝所有默默付出的 #醫護人員，「感謝有你，一路守護。」

過去一年，不論全球新冠病毒如何肆虐、變異，因為有你們相挺守護，讓臺灣的經濟依然能維持2.98%的健康成長；因為有你們的相挺守護，讓臺灣世界第一的「醫療保健品質」再次得到印證（2020醫療保健指數Health Care Index，#全球第一）；因為有你們相挺守護，讓身在臺灣的我們，仍然能正常生活作息。

我們知道，這份成就得來不易，更是臺灣超過 #33萬醫事人員奮鬥的成果。今年初的部桃感染事件，讓國人看到第一線醫事人員每天所處的風險與壓力，工作上嚴守每一個細節、照護上守護每一位病患、下班後甚至不敢與家人熱情的擁抱，「感謝有你，一路守護，」有你們不變的呵護與守護，才能讓我們圍爐團圓，與情人共度佳節。

今天，啟臣向屏東青年農民購買了百盒「#臺灣手作無毒巧克力」，致贈給五所公私立醫院的護理人員，除了要向辛苦的醫護人員至上最高的敬意與謝意，祝福大家情人節快樂外；也要祈願新的一年，臺灣能早日取得足夠的疫苗數量，#全球新冠病毒疫情盡快遠離，讓所有辛苦的醫護人員早日回歸正常的生活。

2月14日的今天，讓啟臣與所有臺灣人，向你們說聲情人節快樂。

情人節 醫護人員 江啟臣

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