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要趙少康「勿過度渲染」 政院：稱呼武漢肺炎非歧視　

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。報系資料照
行政院長蘇貞昌。報系資料照

中廣董事長趙少康今質疑行政院長蘇貞昌仍用帶有歧視意味的「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎，將讓兩岸難對話。行政院則要趙少康「勿過度渲染」，因為稱呼武漢肺炎非歧視只是表達起源地。

美國總統拜登日前呼籲禁稱新冠肺炎為「中國病毒」，避免歧視及仇外情緒，不過我國官方並未統一。趙少康今赴先嗇宮參香前表示，趙少康會前受訪表示，蘇貞昌用「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎，但蘇做為行政院長，一方面是國際規範，一方面是別再抱美國大腿，畢竟拜登也改口了，蘇蔡用語應一致，用這種歧視性、汙辱性的字眼並不好，且蔡一直盼兩岸要和解、疫情過後兩岸恢復對話，蘇一直惡意捅，這樣怎麼對話。

行政院秘書長李孟諺受訪時則表示，稱呼武漢肺炎並非歧視，是一開始發現疾病時約定俗成的名稱，正如日本腦炎、西班牙流感、非洲豬瘟等，均僅表達疫病起源地之意，並非歧視或偏見之用語，也請外界勿過度渲染。

新冠肺炎 行政院 趙少康

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