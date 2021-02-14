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影／初三國民黨大團結 馬英九、江啟臣、趙少康同台

攝影中心 / 記者季相儒／新北即時報導
今天是大年初三，前總統馬英九（中）今與國民黨主席江啟臣（左）以及中廣董事長趙少康（右）等人至先嗇宮參香，展現出國民黨大團結的氣氛。記者季相儒／攝影
今天是大年初三，前總統馬英九（中）今與國民黨主席江啟臣（左）以及中廣董事長趙少康（右）等人至先嗇宮參香，展現出國民黨大團結的氣氛。記者季相儒／攝影

今天是大年初三，前總統馬英九今與國民黨主席江啟臣、祕書長李乾龍以及中廣董事長趙少康等人至先嗇宮參香，展現出國民黨大團結的氣氛。

馬英九在受訪時表示疫情變化很大，希望政府不要立刻拒絕大陸疫苗，應保留彈性的應變作法，且相關法令限制，只要有心並非不能克服，但相關說法並未獲得蔡政府正面回應。我國現在是號稱已經買到新冠肺炎疫苗，但是要好幾個月後才拿到，疫情變化很大，到底未來情況如何不知道，他的用意只是希望提醒蔡政府，能夠多一個來源就不要放棄，不要立刻就拒絕，多一個選項對國民健康保障多一分力量。

今天是大年初三，前總統馬英九（右一）今與國民黨主席江啟臣（左二）、祕書長李乾龍（左二）以及中廣董事長趙少康（左一）等人至先嗇宮參香，展現出國民黨大團結的氣氛，並在參拜後發放紅包。記者季相儒／攝影
今天是大年初三，前總統馬英九（右一）今與國民黨主席江啟臣（左二）、祕書長李乾龍（左二）以及中廣董事長趙少康（左一）等人至先嗇宮參香，展現出國民黨大團結的氣氛，並在參拜後發放紅包。記者季相儒／攝影
今天是大年初三，前總統馬英九（右二）今與國民黨主席江啟臣（右一）、祕書長李乾龍（左二）以及中廣董事長趙少康（左一）等人至先嗇宮參香，展現出國民黨大團結的氣氛。記者季相儒／攝影
今天是大年初三，前總統馬英九（右二）今與國民黨主席江啟臣（右一）、祕書長李乾龍（左二）以及中廣董事長趙少康（左一）等人至先嗇宮參香，展現出國民黨大團結的氣氛。記者季相儒／攝影
今天是大年初三，國民黨主席江啟臣（右二）、祕書長李乾龍（左一）以及中廣董事長趙少康（左二）等人至先嗇宮參香，在宮前用手機自拍合影，展現出國民黨大團結的氣氛。記者季相儒／攝影
今天是大年初三，國民黨主席江啟臣（右二）、祕書長李乾龍（左一）以及中廣董事長趙少康（左二）等人至先嗇宮參香，在宮前用手機自拍合影，展現出國民黨大團結的氣氛。記者季相儒／攝影
今天是大年初三，前總統馬英九（左二）今與國民黨主席江啟臣（左一）、祕書長李乾龍（右二）以及中廣董事長趙少康（右一）等人至先嗇宮參香，展現出國民黨大團結的氣氛。記者季相儒／攝影
今天是大年初三，前總統馬英九（左二）今與國民黨主席江啟臣（左一）、祕書長李乾龍（右二）以及中廣董事長趙少康（右一）等人至先嗇宮參香，展現出國民黨大團結的氣氛。記者季相儒／攝影
今天是大年初三，前總統馬英九（右二）今與國民黨主席江啟臣（右一）、祕書長李乾龍（左二）以及中廣董事長趙少康（左一）等人至先嗇宮參香，展現出國民黨大團結的氣氛。記者季相儒／攝影
今天是大年初三，前總統馬英九（右二）今與國民黨主席江啟臣（右一）、祕書長李乾龍（左二）以及中廣董事長趙少康（左一）等人至先嗇宮參香，展現出國民黨大團結的氣氛。記者季相儒／攝影
今天是大年初三，前總統馬英九今與國民黨主席江啟臣以及中廣董事長趙少康等人至先嗇宮參香，展現出國民黨大團結的氣氛，並在參拜後發放紅包。記者季相儒／攝影
今天是大年初三，前總統馬英九今與國民黨主席江啟臣以及中廣董事長趙少康等人至先嗇宮參香，展現出國民黨大團結的氣氛，並在參拜後發放紅包。記者季相儒／攝影

疫情 疫苗 馬英九

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