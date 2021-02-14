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批蘇仍用「武漢肺炎」 趙少康：一直惡意捅兩岸怎對話

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
前總統馬英九今與國民黨主席江啟臣趙少康等人至先嗇宮參香。記者季相儒／攝影
前總統馬英九今與國民黨主席江啟臣趙少康等人至先嗇宮參香。記者季相儒／攝影

美國總統拜登日前呼籲禁稱新冠肺炎為「中國病毒」，避免歧視及仇外情緒，不過我國官方並未統一。中廣董事長趙少康今則點名行政院長蘇貞昌仍用「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎，質疑這樣一直惡意捅，兩岸要怎麼對話。

前總統馬英九今與國民黨主席江啟臣、祕書長李乾龍以及趙少康、立委費鴻泰等人至先嗇宮參香。趙少康會前受訪表示，用「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎，其實蔡英文總統已經還好，而是蘇貞昌講得比較多，但蘇做為行政院長，一方面是國際規範，一方面是不要再抱美國大腿，畢竟拜登也改口了。

趙少康說，蘇貞昌應該要與蔡英文的用語一致，用這種歧視性、汙辱性的字眼不好，且蔡一直盼兩岸要和解、疫情過後兩岸恢復對話，蘇一直惡意捅，這樣怎麼對話。

新冠肺炎 趙少康 蘇貞昌

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