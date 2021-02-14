馬英九江啟臣趙少康齊聚先嗇宮 8分鐘「吃湯圓」拚團圓

前總統馬英九今與國民黨主席江啟臣、祕書長李乾龍以及中廣董事長趙少康、立委費鴻泰等人至先嗇宮參香。趙少康有意挑戰2024與黨主席，今主動與馬將同台引發關注，大夥還在李乾龍安排下，特地坐下茶敘、吃湯圓拍團圓合照，聊了約8分鐘才又在民眾面前現身。

實際上，馬英九每年過年都會至先嗇宮祈福，今由江啟臣陪同，趙少康則是主動詢問秘書長、先嗇宮董事長李乾龍詢問同台可能。趙少康參香前受訪表示，今天沒有要宣布參選2024，而是因為媒體報導馬江會來參香，因此昨天聯繫李乾龍是否也能參與，自己會來是表示團結。

趙少康說，團結很重要，國民黨會選輸2016年與2020年就是因為不團結，因此2024一定要團結，無論2024或是黨主席之爭都是君子之爭，他與江都是好朋友，不過今天參香基本上是祈求風調雨順、國泰民安，不會談這些競爭。

趙少康也表示，今天三人合體不能說是三巨頭，因馬江是巨頭但他不是，聚在一起祈求國運昌隆就是團結的意義，今天來就是為了象徵大家一條心團結在一起，不管怎麼競爭都是團結。而後趙少康、江啟臣、李乾龍共同等待馬英九抵達，還在江啟臣邀請下，拍了新年首張自拍。

對於江、趙在黨主席與2024可能變成競爭關係，馬英九參香後則表示，趙少康願意回到國民黨一起奮鬥，讓大家非常振奮與欣慰，希望趙的行動可以讓更多失聯黨員回來；對於今日變成馬江趙三人合體，馬則直接透露，大家都是老朋友，8分鐘的茶敘談話，大家都吃了李乾龍煮的湯圓，有團圓的意象。

馬英九今也誇國民黨立委蔣萬安透露參選北市的意願很好，因為這種參與精神應該是國民黨未來成功很重要的的基礎，趙少康回來、蔣萬安承擔，都是好現象。

但被問到是否鼓勵江、趙也都有參與精神，馬英九則說，大家都參與，黨內有一套機制會產生候選人。

至於何時宣布競選連任黨主席，或是表態參與2024，江啟臣表示，他現在是主席一定參與黨務工作，黨是大家的，不管最後是誰坐轎，黨員就是抬轎，無論2022或2024都會是如此。