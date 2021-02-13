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「香菜大戰」不挺蔡英文 陳其邁：這次我支持視網膜

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
「眼球中央電視台」除夕特別節目，邀請蔡英文總統等人於片頭拜年，蔡總統直言「沒有香菜，東西怎麼會好吃？」引爆香菜大戰，高雄市長陳其邁加入戰局，於臉書發文表示「總統抱歉了！這次我站視網膜這一邊」。圖／取自陳其邁臉書
「眼球中央電視台」除夕特別節目，邀請蔡英文總統等人於片頭拜年，蔡總統直言「沒有香菜，東西怎麼會好吃？」引爆香菜大戰，高雄市長陳其邁加入戰局，於臉書發文表示「總統抱歉了！這次我站視網膜這一邊」。圖／取自陳其邁臉書

知名YouTube頻道「眼球中央電視台」除夕推出直播特別節目，邀請蔡英文總統等人於片頭拜年，蔡總統直言「沒有香菜，東西怎麼會好吃？」引爆香菜大戰，高雄市長陳其邁今天加入戰局，於臉書發文表示「總統抱歉了！這次我站視網膜這一邊」，吸引視網膜等人留言讚聲。

眼球中央電視台主播視網膜以討厭香菜聞名，蔡總統無預警支持香菜，讓視網膜留言直呼「這樣民調至少會崩25%」。陳其邁今天下午也發文「老闆，不要香菜，但要辣椒醬」，貼文秀出來自高雄前金區自立一路的麵線羹，並附上「高雄的麵線羹，會加赤肉塊、魚羹，大碗又滿意」。

陳其邁表示，這家麵線羹高雄人都知道，因老闆父親告訴老闆過年常會有人從國外、外地回來吃，從上一代起，為滿足回鄉朝聖的遊子，過年不休、開到元宵才休息，文中還強調，「建議總統和大家，一律都要加辣提味」。

陳其邁貼文一出，吸引4萬多人點讚、2千多人留言，視網膜也留言「陳市長不愧是失控的國家機器中難得的清流」，還提醒陳其邁「他們已經組成一支以香蔡英文為首的新的香菜派系，開始進行香菜審查，不可不慎。」搞笑回應吸引5千多人點讚。

蔡英文總統受邀參加YouTube頻道「眼球中央電視台」除夕直播特別節目，於片頭拜年時無預警支持香菜。圖／擷取自眼球中央電視台影片
蔡英文總統受邀參加YouTube頻道「眼球中央電視台」除夕直播特別節目，於片頭拜年時無預警支持香菜。圖／擷取自眼球中央電視台影片
高雄市長陳其邁下午加入「香菜大戰」，發文推薦高雄在地麵線羹，吸引視網膜留言讚聲。圖／擷取自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁下午加入「香菜大戰」，發文推薦高雄在地麵線羹，吸引視網膜留言讚聲。圖／擷取自陳其邁臉書

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