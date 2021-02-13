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江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
國民黨主席江啟臣今PO出與太太劉姿伶及前立委岳父劉盛良、岳母的合影。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣今PO出與太太劉姿伶及前立委岳父劉盛良、岳母的合影。圖／取自江啟臣臉書

大年初二回娘家，國民黨主席江啟臣今也PO出與太太劉姿伶及前立委岳父劉盛良、岳母的合影，難得曝光的劉姿伶，更被網友稱讚相當有氣質。江啟臣下午與太太全家前往新店太平宮參拜時，劉姿伶也成為現場亮點，對於若老公參選2024總統是否壓力很大，她表示，「這部分尊重主席想法，時間還沒有到，無法斷定到底誰是候選人。」

江啟臣今與岳父、岳母、太太、新北市議員妻舅劉哲彰前往新店太平宮參拜，立委羅明才、新北市議員陳偉杰及多位里長、黨職人員也到場陪同，展現藍營在地強勁實力。

對於江啟臣被拱參選2024總統是否壓力很大？劉姿伶表示，這部分尊重主席想法，時間還沒有到，無法斷定到底誰是候選人。另對於目前黨團競爭激烈的狀況，劉姿伶則說，這個部分比較少參與，尊重主席想法。

江啟臣今在太平宮與里長座談時，也談到自己與新店的淵源，回國結婚後一直住在新店，直到參選立委才回到故鄉台中，因此新店可說是第二故鄉。

江啟臣表示，國民黨現在最需要就是紮根基層、接地氣，爭取民眾支持。在中央做出民眾不滿意的進口萊豬決策後，反萊豬公投已在一個月內突破50萬連署，呼籲大家一同在8月28日參與投票，站出來拒絕對健康有危害的食品。

國民黨主席江啟臣(站立者)今與岳父劉盛良(右3)、岳母(左1)、妻舅劉哲彰(左2)前往新店太平宮參拜，立委羅明才(右4)、新北市議員陳偉杰(右2)也到場陪同。記者吳亮賢／攝影
國民黨主席江啟臣(站立者)今與岳父劉盛良(右3)、岳母(左1)、妻舅劉哲彰(左2)前往新店太平宮參拜，立委羅明才(右4)、新北市議員陳偉杰(右2)也到場陪同。記者吳亮賢／攝影
國民黨主席江啟臣今前往新店太平宮參拜，太太劉姿伶也到場陪同。記者吳亮賢／攝影
國民黨主席江啟臣今前往新店太平宮參拜，太太劉姿伶也到場陪同。記者吳亮賢／攝影

江啟臣 萊豬 國民黨

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