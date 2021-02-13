韓國瑜連三天發文拜年 吸引上萬人按讚、留言

今天初二回娘家，前高雄市長韓國瑜連3天在臉書發文拜年，不到幾小時就有上萬人留言、按讚分享，也吸引前韓辦發言人何庭歡、挺韓網紅高鈞鈞、韓家軍女神李明璇及台北市議員張斯綱等人留言回應。

韓國瑜今天上午10時許在臉書發文表示「正月初二女兒半子回娘家～今天是傳統上的迎婿日，女兒多的人家一定特別熱鬧！」韓國瑜提醒「記得帶著成雙成對的禮物回家歡聚一堂，讓好運成雙、福氣成堆」文末也祝福大家「新年如意、闔家歡樂、幸福安康！」

貼文發布近6小時，吸引5萬多人按讚、2千多則留言，何庭歡也留言表示「正準備出門回娘家，正巧看到老闆發文」並提醒民眾回門要趕在11點前、包個大紅包，才能帶財回娘家。高鈞鈞則留言「所有的庶民心中都有韓市長理念」並祝福大家「身體健康，心想事成」。