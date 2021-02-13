快訊

中市私人招待所命案 竟是股東內鬨引殺機

NCT台灣成員IG發「Happy Chinese New Year」 中韓粉掀罵戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國瑜連三天發文拜年 吸引上萬人按讚、留言

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
前高雄市長韓國瑜連三天在臉書發文拜年，貼文發布近6小時已有5萬人按讚、上千人留言、分享。圖擷自韓國瑜臉書
前高雄市長韓國瑜連三天在臉書發文拜年，貼文發布近6小時已有5萬人按讚、上千人留言、分享。圖擷自韓國瑜臉書

今天初二回娘家，前高雄市長韓國瑜連3天在臉書發文拜年，不到幾小時就有上萬人留言、按讚分享，也吸引前韓辦發言人何庭歡、挺韓網紅高鈞鈞、韓家軍女神李明璇及台北市議員張斯綱等人留言回應。

韓國瑜今天上午10時許在臉書發文表示「正月初二女兒半子回娘家～今天是傳統上的迎婿日，女兒多的人家一定特別熱鬧！」韓國瑜提醒「記得帶著成雙成對的禮物回家歡聚一堂，讓好運成雙、福氣成堆」文末也祝福大家「新年如意、闔家歡樂、幸福安康！」

貼文發布近6小時，吸引5萬多人按讚、2千多則留言，何庭歡也留言表示「正準備出門回娘家，正巧看到老闆發文」並提醒民眾回門要趕在11點前、包個大紅包，才能帶財回娘家。高鈞鈞則留言「所有的庶民心中都有韓市長理念」並祝福大家「身體健康，心想事成」。

韓國瑜 何庭歡 拜年 李明璇

延伸閱讀

韓國瑜指迎向嶄新一年 支持者留言期待穿雲箭

韓國瑜拜年：這一年艱辛不易 我們更加珍惜身邊所有

【即時短評】趙少康頻出招 江啟臣陷內憂外患領導危機

經濟靠中國、國安靠美國 綠委：趙少康複製韓國瑜路線

相關新聞

暗示趙少康選國民黨主席無望？ 江啟臣回這句話

中廣董事長趙少康重回國民黨後喊出參選黨主席，更表態參選2024總統，不過按國民黨現行規定，必須入黨滿1年且曾任中評委或中...

紐時訪問 江啟臣：不是台灣人就一定是天然獨

國民黨主席江啟臣日前接受紐約時報訪問，對於國內日漸高漲的台灣認同，江啟臣認為，生為台灣人不一定就代表是「天然獨」。

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

大年初二回娘家，國民黨主席江啟臣今也PO出與太太劉姿伶及前立委岳父劉盛良、岳母的合影，難得曝光的劉姿伶，更被網友稱讚相當...

韓國瑜連三天發文拜年 吸引上萬人按讚、留言

今天初二回娘家，前高雄市長韓國瑜連3天在臉書發文拜年，不到幾小時就有上萬人留言、按讚分享，也吸引前韓辦發言人何庭歡、挺韓...

蔣萬安鬆口表態2022 江啟臣：大家對他都有很高的期待

立委蔣萬安被視為國民黨2022台北市長候選人的熱門人選，日前蔣萬安上政論節目時，也首度表態「該是我要扛的責任，不會迴避」...

馬英九籲「武漢肺炎」正名 江啟臣：避免歧視行為、語言

前總統馬英九對蔡英文總統喊話，不該再稱呼新冠肺炎為「武漢肺炎」，並應推動兩岸共同防疫的合作協議，若大陸有意願提供我方疫苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。