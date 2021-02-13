暗示趙少康選國民黨主席無望？ 江啟臣回這句話

中廣董事長趙少康重回國民黨後喊出參選黨主席，更表態參選2024總統，不過按國民黨現行規定，必須入黨滿1年且曾任中評委或中央委員才具黨主席候選人資格。國民黨主席江啟臣今表示，任何人想爭取黨內職務，或者對於2022、2024有興趣，都歡迎也尊重，「但是黨內一定有自己的一套機制，必須照制度來走。」

除趙少康喊出參選2024，國民黨立委林為洲也PO出江啟臣照片，疑似點名參選。對此江啟臣回應，「PO照片就代表要選嗎？應該不是啦」，他也強調，大家應該為黨的2024共同努力，民眾希望看到的是國民黨能真正的跟人民站在一起，爭取人民再一次的機會，才是應該要努力做的。

江啟臣進一步表示，任何人對於黨內職務想要爭取，或者對於2022、2024有興趣，要代表黨參選，都歡迎也尊重，但是黨內一定有自己的一套機制，必須照制度來走，「作為黨主席該扮演的角色。該做的事我也會把它做好。」