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暗示趙少康選國民黨主席無望？ 江啟臣回這句話
中廣董事長趙少康重回國民黨後喊出參選黨主席，更表態參選2024總統，不過按國民黨現行規定，必須入黨滿1年且曾任中評委或中央委員才具黨主席候選人資格。國民黨主席江啟臣今表示，任何人想爭取黨內職務，或者對於2022、2024有興趣，都歡迎也尊重，「但是黨內一定有自己的一套機制，必須照制度來走。」
除趙少康喊出參選2024，國民黨立委林為洲也PO出江啟臣照片，疑似點名參選。對此江啟臣回應，「PO照片就代表要選嗎？應該不是啦」，他也強調，大家應該為黨的2024共同努力，民眾希望看到的是國民黨能真正的跟人民站在一起，爭取人民再一次的機會，才是應該要努力做的。
江啟臣進一步表示，任何人對於黨內職務想要爭取，或者對於2022、2024有興趣，要代表黨參選，都歡迎也尊重，但是黨內一定有自己的一套機制，必須照制度來走，「作為黨主席該扮演的角色。該做的事我也會把它做好。」
媒體追問，照制度走是否指入黨滿一年才能選黨主席？江啟臣說，黨內的選舉制度，有選舉辦法也有施行細則，這個就是所謂的制度，當然過去以來有改、有調整，但是都是在黨內照程序，然後有共識，「黨員的權利、義務，大家都是平等。」
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