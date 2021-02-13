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紐時訪問 江啟臣：不是台灣人就一定是天然獨

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

國民黨主席江啟臣日前接受紐約時報訪問，對於國內日漸高漲的台灣認同，江啟臣認為，生為台灣人不一定就代表是「天然獨」。

紐約時報於2月12日刊登日前對國民黨主席江啟臣的訪問，在名為「面臨困境的國民黨正嘗試改造工程」的報導中，提及江啟臣帶領下的國民黨所面對之諸多挑戰，包括國民黨的形象、對北京與兩岸關係的立場、爭取年輕人的認同等。

此篇報導從國民黨近來抗議萊豬進口的議題切入，文中提及48歲的江啟臣是國民黨史上最年輕的領導者之一，江在就任後誓言帶領這個126歲的政黨進行轉型，強調國民黨必須與時俱進。文中也提及，此改革是否能夠成功，不僅對於台灣未來有著深遠影響，對於北京於華府亦是如此。

紐時也分析過去數年與當前複雜多變的美中互動、兩岸關係及美國對台政策，並提及江啟臣就任主席後，在處理九二共識與爭取年輕人對國民黨認同上的作為。文中提到，江啟臣認為中華民國國民與台灣認同，兩者並非互斥。

對於文中引述國內台灣認同日漸成長的數據，顯示約有三分之二的台灣人不認同自己是中國人，包含有超過8成，年齡介於18至29歲之間的年輕人不認同自己是中國人，江啟臣則說，「我們不能否定大家出生的地方，但不是土生土長的台灣人，就代表一定是『天然獨』（支持台灣獨立）。」

紐時的專文中也提及，江啟臣在國民黨數位化的諸多創新作為，包括啟動國民黨數位黨部、電子商城、app、社群媒體上更積極經營等等。

文中指出，即便不確定江啟臣這些改造工程，是否能夠成功改變國民黨過於守舊與菁英的形象，但國民黨藉由復辦革實院青年營隊，爭取年輕人理解與認同的企圖心，引起社會關注。

國民黨 江啟臣 紐約時報

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