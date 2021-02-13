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影／春節行程滿檔布局黨主席？江啟臣：我擔任主席一直都很拚
大年初二，國民黨主席江啟臣今與岳父、前立委劉盛良及岳母、太太一同至新北市新店區太平宮參拜。被問及春節行程滿檔，是否在布局黨主席選戰？江啟臣表示，擔任主席以來一直都很拚，加上立委身分，行程很多是很正常的事情。
江啟臣指出，今天是初二回娘家，自己也是，中午跟家人吃完午餐後，就相約來大新店地區重要信仰中心參拜，祈求新的一年，大家能夠平安、健康。
至於初一到初六的行程北部、中部到處跑，是否在布局7月的黨主席選舉？江啟臣說，「其實我擔任主席以來一直都很拚啦」，主席有行程是很自然的事情，加上本身是立法委員，所以行程可說是額外的多，這也是很正常的事情。
他也強調，現在所有的黨務工作還有公投，以及本身立委的工作，「這是我現在最重要工作。」
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