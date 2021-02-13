馬英九稱該接受陸疫苗遭綠批犧牲民眾健康 孫大千一句反嗆

前總統馬英九昨至行天宮祈福、參拜，對新冠肺炎疫情提出三點建議，呼籲蔡政府，如果中國大陸願提供我方疫苗，不該馬上拒絕。民進黨立委陳亭妃則批評，馬英九不斷用中國疫苗刷存在感，連過年的時候都要出來刷存在感，更批他抱中國大腿。前國民黨立委孫大千則跳出來，認為民進黨又在逢馬必反！

孫大千在臉書上表示，沒想到過了一個年，民進黨的完全沒有任何長進。「逢中必反」和「逢馬必反」的壞毛病一點都沒有改變。

他認為，馬英九只不過是建議，如果中國大陸願意提供台灣疫苗，不該馬上拒絕。既然民進黨口口聲聲強調防疫不分藍綠，那麼，任何的建議都應該有討論的空間和機會。在大過年期間，陳亭妃就算不站出來講幾句吉祥話，也犯不著惡言相向。

孫大千指出，到目前為止，指揮中心只能夠確定採購500萬劑疫苗，距離讓台灣大多數民眾都能夠完成施打疫苗，仍然有極大的缺口，陳亭妃有這麼多時間來消費馬英九，不如多花點時間來督促衛福部長陳時中。

他表示，如果提到中國疫苗，就是在抱中國的大腿，那民進黨抱了美國大腿這麼久，抱得這麼賣力，怎麼到現在為止，台灣的疫苗採購還那麼困難呢？

孫大千說，馬英九只不過是提出一個建議，就被陳亭妃抹黑成為犧牲台灣人民的健康，那麼不知道陳亭妃在投票支持萊豬進口的時候，心中有沒有一絲絲顧念到台灣人民的健康呢？「現在到底是誰在過年期間刷存在感啊？」