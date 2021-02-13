綠委罵飼老鼠咬布袋 馬辦：大過年就在胡說八道

前總統馬英九昨上午至行天宮祈福、參拜，對新冠肺炎疫情提出三點建議，其一是希望別在稱呼新冠肺炎為「武漢肺炎」。民進黨立委王定宇今在臉書上批評馬是「飼老鼠咬布袋」。馬前總統辦公室也做出反擊，批王定宇大過年就在胡說八道、無中生有。

馬英九昨受訪時，針對新冠肺炎疫情，對蔡政府提出三點建議，包括呼籲蔡英文總統不應該再稱呼新冠肺炎為「武漢肺炎」，同時應推動兩岸共同防疫的合作協議，並呼籲，如果中國大陸有意願提供我方疫苗，不要馬上拒絕。

王定宇今則在臉書上批評馬英九，認為他會替中國傳染病名稱要求台灣，卻不曾對中共在國際打壓台灣的地位、名稱說過重話。也認為馬英九要求台灣配合中國防疫，卻對中共不遵守台灣中國之間多項協議、世衛打壓台灣視若無睹。

而針對馬英九呼籲不該馬上拒絕中國疫苗，王定宇則批評馬英九無視中國疫苗瑕疵，更無視台灣法律早在國民黨執政時，就禁止中國製疫苗進口。

王定宇說，馬英九這麼會替中國要求台灣，可見鼠年剛過，但是這種「飼老鼠咬布袋」還在啊！

對此，馬前總統辦公室表示，王定宇大過年就在胡說八道無中生有，已涉及誹謗造謠，莫要輕忽法律責任。

馬前總統辦公室指出，美國總統拜登要求聯邦政府，不要再以「病毒起源的地理位置」稱呼新冠肺炎；蔡英文總統也改稱新冠病毒，並祝福對岸人民新春安康，希望能共同促成兩岸和平穩定。在蔡總統有意釋出善意，改善兩岸關係之時，質疑王定宇卻大唱反調，仍在挑撥民粹、操弄仇中，到底是何居心？

馬前總統辦公室表示，有關兩岸合作防疫及疫苗等議題，馬前總統日前受訪時已說得很清楚 ，也見諸媒體報導，但王卻刻意扭曲馬前總統的言論。屢屢造謠抹黑，反映出王定宇的人格與問政品質，馬辦呼籲選民要睜大眼睛，勿再受騙上當，也請王自行承擔相關法律責任。