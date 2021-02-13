最快今年底請辭副市長投入選戰？黃珊珊回應了

距離2022年台北市長選舉還有一段時間，但已有不少政治人物被點名為熱門人選，其中台北市副市長黃珊珊更被視為「柯文哲接班人」，黃珊珊今早進行拜廟行程中被問到北市長選舉問題時，僅低調表示，這都是外界幫他們找工作，「不要想太多」。

受到新冠肺炎疫情影響，台北市長柯文哲今年取消所有拜廟行程，但黃珊珊2月12、13日一連兩天，仍前往北市各大宮廟參拜，勤走基層。

黃珊珊今前往台北天后宮參拜受訪時表示，希望疫情能盡快過去，保佑大家平安健康、正常生活，自己過去擔任北市議員時，初一、初二也都前往各宮廟參拜，覺得過年就是要出來走走，到處看看，也給朋友看看。

針對不斷有傳聞指出，黃珊珊最快在2021年請辭副市長，全心投入選戰，對此，黃珊珊僅低調表示，這些都是外界在幫他們找工作，「不要想太多，把每一天做好，就像市長柯文哲說的『做好功課』」。