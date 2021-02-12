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綠委稱罷陳柏惟不利顏家 孫大千：重點是對台中好不好

聯合報 / 記者陳熙文／即時報導
前國民黨立委孫大千。本報資料照片
前國民黨立委孫大千。本報資料照片

針對立委陳柏惟罷免案，民進黨立委許智傑今發文表示，認為對台中顏家不見得有利，應向國民黨喊停，也認為罷免選舉對地方政府的負擔太重。對此，前國民黨立委孫大千則表示，罷免案與顏家沒有關係，重點是對台中好不好，陳柏惟面臨罷免是因為他「表現太爛」，也認為民進黨雙重標準，當年罷韓時，怎麼就沒有想過「所費不貲」？

孫大千說，民進黨現在是在怕什麼？明明就是自己當年罷韓而打開了潘朵拉的盒子，現在還要牽拖各種理由來呼籲公民團體罷手。

他認為，陳柏惟會面臨罷免的危險，是因為不學無術，言之無物，表現太爛，把立法委員當成跳梁小丑，自以是黃飛鴻，最後卻變成了馬保國，丟盡選民的臉，和藍綠統獨一點關係也沒有。他表示，想要挽救陳柏惟悲慘命運的唯一方法，是要對症下藥，從陳柏惟自己本身做起，和台中顏家又有什麼關係呢？

孫大千也質疑，當年民進黨罷免韓國瑜的時候，怎麼就從來沒有想到要耗費龐大的經費資源，現在就忽然想起來，原來每一場罷免都所費不貲呢？難道留下一個擺爛立委坐領高薪，毫無貢獻，就沒有浪費台灣人民的民脂民膏嗎？

他最後表示，罷免權是憲法賦予公民的基本權利，真正的目的就是為了避免民選政治人物一旦當選之後就背棄選民，為所欲為，民進黨竟然用一家一派的政治利益做計算，企圖杯葛中斷公民團體的刪Q行動，難道不會覺得格調太低了嗎？罷免陳柏惟的關鍵在於是不是對台中好，而不是對顏家好，民進黨連這一點都想不明白嗎？

罷免 民進黨 陳柏惟

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