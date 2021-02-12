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不拒絕中國疫苗？綠委：馬英九過年還刷存在 抱中大腿

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。本報資料照片
民進黨立委陳亭妃。本報資料照片

前總統馬英九今上午至行天宮祈福、參拜，對新冠肺炎疫情提出三點建議，呼籲蔡政府，如果中國大陸願提供我方疫苗，不該馬上拒絕。民進黨立委陳亭妃則批評，馬英九不斷用中國疫苗刷存在感，連過年的時候都要出來刷存在感，認為他居心叵測。

陳亭妃表示，中國疫苗在全世界風評非常差，甚至中國最高領導人習近平都不敢打了，為什麼要叫台灣人民來打？而且疫情指揮中心已經跟大家報告了國外疫苗所有到位的時程，為什麼還要再談及中國疫苗？她認為，馬英九的說法只是在抱中國的大腿。

陳亭妃表示，於公衛的部分，台灣的能量比中國還強大，全世界都把台灣當成模範生，為什麼馬英九仍不斷提中國？甚至大家都清楚武漢肺炎就是武漢肺炎，為什麼不能講武漢肺炎？她認為，馬英九如要抱大腿，是抱錯了！現階段不是抱中國大腿的時候，台灣民眾要的是一個安全，而不是拿台灣的健康去犧牲，換取馬英九的中國大夢。

馬英九 疫苗 新冠肺炎

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