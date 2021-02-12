藍營挺美台關係籲中減壓迫 綠委：年假後腦袋清楚了

針對美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平通電話，國民黨發出新聞稿，表示支持台美關係繼續增進，並在維護中華民國主權與台灣人民利益的前提下，與美方多合作。民進黨立委何志偉對此回應，認為國民黨是放了年假，腦袋清楚多了，願意以台灣為主體思考。

國民黨昨發出新聞稿表示，美國總統與中國大陸領導人通話有助於緩解區域緊張，而且健康的雙邊互動應該包括適度表達彼此的不同看法，並期待民進黨政府真正察覺到大環境的改變，也重申中共當局應減少對台壓迫，讓牛年的兩岸關係可以如當前美陸關係一樣求同存異，以各自人民的最佳利益為基礎，降低過去幾年劍拔弩張的緊張情勢。

國民黨並表示，支持我國與美國關係持續增進，並在維護中華民國主權及台灣人民利益的前提下，與美方多方面合作。

何志偉對於國民黨的聲明表示，認為國民黨過年放年假，腦袋清楚多了，願意向主流民意靠攏，也願意以台灣為主體來出發，他認為這都是好事，畢竟在外交國防領域，需要朝野有共識，一致對外。

他也表示，希望國民黨未來認知到一點：有台灣才有自由民主，才有大家生存的空間。