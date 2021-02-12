新冠疫情未歇 馬英九：若中國願供疫苗 不該馬上拒絕

大年初一，前總統馬英九今上午至行天宮祈福、參拜，對新冠肺炎疫情提出三點建議，呼籲如果中國大陸願意提供我方疫苗，不該馬上拒絕。

針對新冠肺炎疫情，兩岸之間的互動，馬英九今受訪時，對蔡英文總統喊話，提出三點建議，呼籲蔡英文總統不應該再稱呼新冠肺炎為「武漢肺炎」，同時應推動兩岸共同防疫的合作協議，並呼籲，如果中國大陸有意願提供我方疫苗，不要馬上拒絕。

馬英九表示，蔡英文總統在主持國安會議後，特別向中國大陸人民賀節，這是非常好的一步，能夠展現她的善意。他也向蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中喊話，認為從現在開始，不要再把新冠肺炎說成是武漢肺炎，因為11年前跟大陸簽訂海峽兩岸醫療衛生合作協議，兩方應該盡快推動。

他也說，「如果大陸提供我們疫苗的話，我們不要馬上拒絕。」