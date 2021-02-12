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角逐2024總統大位？江啟臣：我們都是King maker

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
國民黨籍主席江啟臣（左3）致贈香油錢給彰化南瑤宮，由進香大總理前議長白森代表接受。記者劉明岩／攝影
國民黨籍主席江啟臣（左3）致贈香油錢給彰化南瑤宮，由進香大總理前議長白森代表接受。記者劉明岩／攝影

國民黨籍立法委員林為洲在個人臉書貼文「2024國民黨的總統候選人們，加油！」並附上與江啟臣、蔣萬安等人的合照，引來外界臆測是在挺國民黨主席江啟臣角逐總統大位；但江啟臣今天下午到彰化南瑤宮參拜，接受媒體採訪時，則回應說：「我們都是King maker」。，

江啟臣今天下午先到彰化南瑤宮，由彰化縣前議長白鴻森、副縣長洪榮章、前立委林麗蟬及縣議員曹嘉豪等人陪同參拜，並發放小紅包， 祝福信眾信們新年快樂，隨後轉往員林福寧宮及社頭清水岩寺參拜。

針對黨籍立委林為洲在個人臉書貼文「2024國民黨的總統候選人們，加油！捍衛公平競爭機制，誰出線，我們都會全力以赴！We are all King makers，You are all King makers！」林為洲貼出的10張他與江啟臣、蔣萬安等人在各個場合合照照片，幾乎每1張都有江啟臣與蔣萬安。

媒體詢問是否是林為洲挺江啟臣選2024總統，江啟臣說「應該不是這樣！」江啟臣說應是大家要團結，共同為2024候選人能當選，讓國民黨重返執政，所以大家都是「King maker」；至於2024總統大選國民黨是否已有規劃？以及蔣萬安參選台北市長等，江啟臣說，不管中央或地方，國民黨會在機制下、有公平公正的制度來產生候選人，任何人願意參選、為黨打仗都是好事，但強調都需要經過黨內公平機制。

國民黨籍主席江啟臣（左5）到彰化南瑤宮參拜。記者劉明岩／攝影
國民黨籍主席江啟臣（左5）到彰化南瑤宮參拜。記者劉明岩／攝影
國民黨籍主席江啟臣（左3）到彰化南瑤宮參拜前，祝福國人牛年發大財。記者劉明岩／攝影
國民黨籍主席江啟臣（左3）到彰化南瑤宮參拜前，祝福國人牛年發大財。記者劉明岩／攝影
國民黨籍主席江啟臣（右2）在彰化南瑤宮發放小紅包給民眾。記者劉明岩／攝影
國民黨籍主席江啟臣（右2）在彰化南瑤宮發放小紅包給民眾。記者劉明岩／攝影
國民黨籍主席江啟臣（右2）在彰化南瑤宮發放小紅包給民眾。記者劉明岩／攝影
國民黨籍主席江啟臣（右2）在彰化南瑤宮發放小紅包給民眾。記者劉明岩／攝影
國民黨籍主席江啟臣（右）在彰化南瑤宮發放小紅包給民眾。記者劉明岩／攝影
國民黨籍主席江啟臣（右）在彰化南瑤宮發放小紅包給民眾。記者劉明岩／攝影

江啟臣 國民黨 林為洲

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