角逐2024總統大位？江啟臣：我們都是King maker

國民黨籍立法委員林為洲在個人臉書貼文「2024國民黨的總統候選人們，加油！」並附上與江啟臣、蔣萬安等人的合照，引來外界臆測是在挺國民黨主席江啟臣角逐總統大位；但江啟臣今天下午到彰化南瑤宮參拜，接受媒體採訪時，則回應說：「我們都是King maker」。，

江啟臣今天下午先到彰化南瑤宮，由彰化縣前議長白鴻森、副縣長洪榮章、前立委林麗蟬及縣議員曹嘉豪等人陪同參拜，並發放小紅包， 祝福信眾信們新年快樂，隨後轉往員林福寧宮及社頭清水岩寺參拜。

針對黨籍立委林為洲在個人臉書貼文「2024國民黨的總統候選人們，加油！捍衛公平競爭機制，誰出線，我們都會全力以赴！We are all King makers，You are all King makers！」林為洲貼出的10張他與江啟臣、蔣萬安等人在各個場合合照照片，幾乎每1張都有江啟臣與蔣萬安。