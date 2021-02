角逐2024總統大位？江啟臣：我們都是King maker

國民黨籍立法委員林為洲在個人臉書貼文「2024國民黨的總統候選人們,加油!」並附上與江啟臣、蔣萬安等人的合照,引來外界臆測是在挺國民黨主席江啟臣角逐總統大位;但江啟臣今天下午到彰化南瑤宮參拜,接受媒體採訪時,則回應說:「我們都是King maker」。,

江啟臣今天下午先到彰化南瑤宮,由彰化縣前議長白鴻森、副縣長洪榮章、前立委林麗蟬及縣議員曹嘉豪等人陪同參拜,並發放小紅包, 祝福信眾信們新年快樂,隨後轉往員林福寧宮及社頭清水岩寺參拜。

針對黨籍立委林為洲在個人臉書貼文「2024國民黨的總統候選人們,加油!捍衛公平競爭機制,誰出線,我們都會全力以赴!We are all King makers,You are all King makers!」林為洲貼出的10張他與江啟臣、蔣萬安等人在各個場合合照照片,幾乎每1張都有江啟臣與蔣萬安。