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疫情阻拜年行程 民進黨推新春祝福刮刮卡

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨官方LINE推出「新春期間限定祝福刮刮卡」。圖／民進黨提供
民進黨官方LINE推出「新春期間限定祝福刮刮卡」。圖／民進黨提供

今年為因應防疫，許多政治人物取消拜廟發紅包行程，改以線上方式與民眾拜年民進黨官方LINE則推出「新春期間限定祝福刮刮卡」活動線上賀年，盼讓支持者在過年期間用最應景的刮刮卡方式，隨機收到包括蔡英文總統、副總統賴清德和民進黨籍縣市首長的專屬拜年祝福。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，民進黨官方LINE推出的「新春期間限定祝福刮刮卡」，運用LINE的刮刮卡抽獎功能，粉絲只要於指定活動期間，點選選單的按鍵，就可以參與活動，並收到影片。

他指出，玩刮刮卡除了可以獲得蔡英文總統的祝福影片，還有機會隨機獲得副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁以及屏東縣長潘孟安的專屬祝賀影片。

范綱皓補充，此「新春期間限定祝福刮刮卡」在民主進步黨官方LINE首次推出，從2月12日（初一）開始到2月13日（初二）為期兩天的時間，不限粉絲刮卡次數，歡迎大家一起加入民進黨的LINE，於新春期間共襄盛舉，試試「手氣」。

另外，民進黨官方LINE也針對黨員推出限定的「黨員自製專屬新年賀卡」活動。農曆新年期間，黨員只要在民進黨官方LINE對話框上傳自己的照片，即可不限次數製作出屬於自己獨一無二的專屬賀年卡，讓黨員可以轉傳祝福給親朋好友。

民進黨 LINE 拜年

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