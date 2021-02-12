快訊

顏面神經麻痺無法闔眼！波多野結衣自爆染病 活動全停擺

森喜朗將下台 擬繼任者川淵三郎突婉拒接掌東奧籌委會

選不選黨主席傳春節後宣布 江啟臣：趁年假認真思考

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
立法委員林為洲臉書貼文，攪動一池春水。圖/自臉書
立法委員林為洲臉書貼文，攪動一池春水。圖/自臉書

國民黨主席江啟臣今天到台中豐原慈濟宮「行春」參拜媽祖，向選區鄉親拜年。他被媒體問到春節後是否宣布參選黨揆？江回應「會好好認真思考！」

立院黨團總召林為洲要「2024總統候選人們，加油」、「誰出現我們都會全力以赴」照片幾乎都是江啟臣，是否意有所指？江啟臣笑說，根據他的解讀，林為洲的意思應是，透過國民黨公平機制出現的總統候選人，大家都會全力以赴支持，團結一致。林為洲強調我們都是「King makers。」

媒體問江「大年初三馬(英九）江(啟臣）趙(少康）是否會同台？」江啟臣說，他初三要跟馬前總統到三重先嗇宮參拜，過年期間，宮廟都歡迎大家去參拜，但會有誰參加，他不清楚，尊重廟方。

江啟臣 林為洲 國民黨

延伸閱讀

林為洲貼與江啟臣、蔣萬安合照：2024總統候選人加油

【即時短評】趙少康頻出招 江啟臣陷內憂外患領導危機

江啟臣致函祝賀拜登就職 盼台美持續強化互惠合作

趙少康：江啟臣能選贏2024嗎？我看好我自己

相關新聞

國運籤抽出！ 總統府：國運「也著神，也著人」 取決全民努力

大年初一，全國各廟宇陸續請示神明、抽出國運籤。總統府發言人張惇涵今表示，在民主台灣，不同廟宇的不同籤詩，正是台灣多元的民...

總統府新任資政國策顧問嘉義人占4人 新聘張博雅資政

總統府日前公布新任資政及國策顧問名單，26人為資政顧問、76人為國策顧問，總計102人。其中嘉義人占4人：最資深是嘉義縣...

蕭美琴進美國務院 拜會亞太助卿

中華民國駐美代表蕭美琴十日進國務院，拜會主管東亞暨太平洋地區事務的代理助卿金成（Sung Kim），國務院東亞局事後在推...

疫情阻拜年行程 民進黨推新春祝福刮刮卡

今年為因應防疫，許多政治人物取消拜廟發紅包行程，改以線上方式與民眾拜年。民進黨官方LINE則推出「新春期間限定祝福刮刮卡...

選不選黨主席傳春節後宣布 江啟臣：趁年假認真思考

國民黨主席江啟臣今天到台中豐原慈濟宮「行春」參拜媽祖，向選區鄉親拜年。他被媒體問到春節後是否宣布參選黨揆？江回應「會好好...

疫情通報專線1922全年無休 蔡英文慰問致贈加菜金

今天是大年初一，蔡英文總統上午前往中華電信三重客服中心慰勉1922疫情通報及諮詢專線值班同仁，包括衛福部長暨中央流行疫情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。