選不選黨主席傳春節後宣布 江啟臣：趁年假認真思考

國民黨主席江啟臣今天到台中豐原慈濟宮「行春」參拜媽祖，向選區鄉親拜年。他被媒體問到春節後是否宣布參選黨揆？江回應「會好好認真思考！」

立院黨團總召林為洲要「2024總統候選人們，加油」、「誰出現我們都會全力以赴」照片幾乎都是江啟臣，是否意有所指？江啟臣笑說，根據他的解讀，林為洲的意思應是，透過國民黨公平機制出現的總統候選人，大家都會全力以赴支持，團結一致。林為洲強調我們都是「King makers。」

媒體問江「大年初三馬(英九）江(啟臣）趙(少康）是否會同台？」江啟臣說，他初三要跟馬前總統到三重先嗇宮參拜，過年期間，宮廟都歡迎大家去參拜，但會有誰參加，他不清楚，尊重廟方。