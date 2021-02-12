疫情通報專線1922全年無休 蔡英文慰問致贈加菜金

今天是大年初一，蔡英文總統上午前往中華電信三重客服中心慰勉1922疫情通報及諮詢專線值班同仁，包括衛福部長暨中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、疾病管制署署長周志浩也都陪同出席。蔡英文肯定1922提供防疫單一服務窗口，提供正確防疫訊息，解決民眾疑慮。

蔡英文抵達客服中心後後首先聽取「1922防疫期間營運現況」簡報，並親切與值班同仁們寒暄問候，感謝同仁們24小時全年無休提供民眾疫情通報、傳染病諮詢、防疫政策及措施宣導等服務。

隨後她並致贈加菜金，感謝1922防疫專線同仁們的辛勞與付出，由中華電信股份有限公司董事長謝繼茂代表接受。

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。