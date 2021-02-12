陳柏惟罷免案 綠委：不見得對顏家好 呼籲喊停

藍營推「割萊委」罷免立委，鎖定民進黨立委吳思瑤，及基進黨立委陳柏惟。民進黨立委許智傑對此表示，陳柏惟罷免案若連署過關，他認為顏家可能會是最大的輸家。

許智傑今在臉書上表示，國民黨打算利用萊豬議題到全國各地提罷免案，作為八月公民投票的動員熱身賽，雖然每一場罷免選舉要花地方政府1200萬元左右，但國民黨根本不管這些，就是要達到其政治目的。

他指出，首先要面對的是台中的陳柏惟，許多人都預測陳柏惟很危險，但他認為顏家可能更辛苦。

許智傑認為，陳柏惟上次立委選舉險勝已是出乎意外，若罷免案成案，後續的輸贏一定掛在顏家身上，顏家不可能置身事外。萬一罷免不成功，陳柏惟的聲望竄升，且顏家在台中建立的灘頭堡將宣告失敗，以後更無機會再戰勝陳柏惟了；萬一罷免成功，對陳個人來講雖然可惜，但是國民黨把這位深具台灣味且草根性十足的戰將放出台中，下次他可以再選其他戰場。

他表示，像陳這種性格的年輕人，只要肯衝繼續衝，不用擔心沒有舞台；況且正好他可以大做文章，再挑戰國民黨和顏家罷免的正當性，激起台灣年輕族群的憤慨，除了影響這個選區顏家補選的輸贏，也可能影響台中市長盧秀燕連任，所以他估計盧秀燕不敢參與太深。

另外，他認為，顏家四年選五次，質疑是否應花費龐大資源再打好幾場沒有把握的戰爭？許智傑表示，顏家每戰都贏被視為理所當然，但若戰敗一役將功成身退，划得來嗎？

他指出，第一場罷免案被估計勝算高，明眼人知道，一定是顏家要出手，否則不會成功，但這一場已不是顏和陳的戰爭，可能會被提升為全國性的戰爭，「顏家就一定贏嗎？」假設罷免成功，第二場戰爭開打，顏寬恆參加補選，馬上落人口實，賭輸博臭，你選輸讓人家好好做，四年後可以再重新檢驗一次，到時候再戰不遲，現在國民黨在搞亂，你也跟著配合，之後自己再來選舉，你認為顏家就一定贏嗎？

他表示，顏家要花很大力氣打這二場仗，打贏會被認為是理所當然的小勝，打輸將是大輸，且會輸得一敗塗地，對顏家不見得好。再加上後續還有顏家女兒的議員連任和副議長或議長的選舉，假設顏家補選成功，再過兩年又要選舉，這樣的四年選五次舉的不對稱戰爭，他認為顏家真的要三思。

許智傑說，顏家若是覺得他講得有道理，國民黨不停，也只有顏家可以喊停，針對現在在處理連署提案的人，只有顏家可以請他們不要再繼續亂下去了，「讓台灣回歸民主的正常運轉，我會給顏家按一個讚」。