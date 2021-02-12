收賀卡「貓肥犬壯人安康」 蔡英文：我才要幫貓狗減肥

蔡英文總統農曆大年初一到台北市警察局中正第二分局慰問並頒發加菜金，感謝警察在執勤、防疫的辛勞，分局也致贈蔡英文自製新年賀卡，畫有蔡英文穿警服的Q版畫像，也寫道「貓肥犬壯人安康」，蔡英文笑說「我才要幫家中貓狗減肥」，還收到祝福「貓肥」。

蔡英文致詞指出，她上午到中正第一分局介壽路派出所、中正二分局，主要感謝她「兩個重要的鄰居」對總統府的保護和照顧，也利用機會感謝警察同仁，尤其是去年到今年疫情的關係，警察同仁特別忙碌，除一般任務，包括緝毒、犯罪偵查外，還要支援指揮中心的防疫、疫調工作。

她說，警察在台灣防疫居家隔離部分扮演重要角色，也代表在各國眼中台灣是成功防疫典範，警察扮演關鍵性的角色，感謝警察同仁讓社會穩定、讓疫情得到控制。

蔡英文表示，「警察很辛苦」，今年是大年初一仍有很多警察執勤，尤其在春節假期警察越是繁忙，是因警察守護國家安全，可以讓民眾安心過年團聚，也由歷次民調可看出民眾對警察的滿意度很高，她身為總統代表全體國民說聲「謝謝」、「大家辛苦了」。

蔡英文說，政府會持續讓警察執勤更安全、裝備更先進，同時讓警察同仁能兼顧家庭生活，家中小朋友、長輩在同仁辛苦執勤之餘，國家也會提供最好的照顧，政府持續強化對警員的安全防護和福利措施，政府會做大家的後盾，因為警察是全國人民最好的保母。

中正二分局長吳在堂指出，去年重中之重的工作就是防疫，警察除了維護治安，也被賦予協助防疫的重責大任，特別是外事警察，首次站上第一線，關懷入境的外籍居家檢疫者，從去年至今已協助297名外僑完成居家檢疫。

他說，除協助防疫，警察的本業是打擊犯罪，中正二分局去年也破獲177件詐欺案，成功攔阻詐欺匯款金額打681萬餘元，破獲毒品案213件。