總統府新任資政國策顧問嘉義人占4人 新聘張博雅資政

總統府日前公布新任資政及國策顧問名單，26人為資政顧問、76人為國策顧問，總計102人。其中嘉義人占4人：最資深是嘉義縣三連任國策顧問鄭慶祥，其次二連任耐斯集團總裁陳哲芳；新聘資政監察院前院長張博雅；以及新國策顧問九華山地藏庵董事長黃俊森，他是蔡英文旅居美國南加州的哥哥蔡瀛政的親家。

無黨無派「許家班」掌門人張博雅，母親是人稱「媽祖婆」的首任故嘉義市長許世賢，張博雅擔任過台灣省防癆局主治醫師、高雄醫學院公共衛生學科教授兼主任，後繼承母志，當選3屆嘉市長，從此步入政壇，由地方到中央，歷任多項公職，長達36年; 她在行政院衛生署服務長達7年3個月，是任期最久的衛生署長。

張博雅卸任監察院長前，董氏基金會為她出版「那些年那些事」書，記載張任職衛生署長的一步一腳印；張博雅獲前總統馬英九提名出任監察院長，卸任獲蔡英文聘為資政。

嘉市九華山地藏庵董事長黃俊森，7年前，接棒過逝父親地藏庵董事長黃英聰，積極投入急難救助、公益社會關懷等，近6年出錢出力推動「服務利他」，帶動各界社團投入行善，對社會助益甚大，黃俊森交大電信工程系畢業，70歲獲聘國策顧問，印證「人生70才開始」，他是嘉義宗教界唯一獲聘國策顧問。