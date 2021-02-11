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防疫無假期 陳其邁勉醫護並走訪兒童之家
除夕闔家吃年夜飯的時刻，但是仍有不少人堅守工作崗位，無法與家人團圓，高雄市長陳其邁今天走訪高雄榮總，慰勞新冠肺炎專任醫療照護小組等人員，再轉往南區兒童之家發紅包。
陳其邁下午走訪高雄榮民總醫院，向新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）專任醫療照護小組及防疫門診等醫護團隊表達嘉勉，並致贈水果、春節防疫慰問金。
他感謝醫療人員犧牲春節假期，照顧患者、堅守崗位，也提醒務必做好院內感染控制與個人防護，萬萬不能輕忽每個環節。
陳其邁也關切全市58家防疫旅館工作人員及1300多人還處於居家檢疫期間，他走訪前金區的防疫旅館，並與居家檢疫民眾通話，關懷健康狀況與起居，盼居家檢疫與居家隔離民眾落實配合防疫政策。
陳其邁隨後到南區兒童之家陪伴院童及兒少，還發放紅包、糖果餅乾等，親切地與院童互動，鼓勵孩子用心學習。
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