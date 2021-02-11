美中通話 外交部：感謝拜登政府不斷展現對我國堅定支持

美國總統拜登在美東時間本月10日與中國大陸國家主席習近平通話。外交部表示，根據美國白宮公布的摘要，拜登在通話中強調美國對中國脅迫台灣等武斷行徑表示關切。外交部感謝拜登政府自1月20日上任以來，持續不斷展現對我國的堅定支持，以及對台海和平穩定的高度重視。

外交部發言人歐江安強調，當前台美雙方一直保持密切且順暢的溝通，並持續深化在政治、經濟及安全等各層面的緊密合作；如我駐美代表蕭美琴大使也在同日與美國國務院代理亞太助卿金成（Sung Kim）會晤，就台美共同關切議題交換意見，雙方表達深化台美全方位夥伴關係的意願。

歐江安說，美國拜登政府上任後，已多次重申《台灣關係法》與「六項保證」，並強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」。 台灣將與拜登政府團隊持續密切合作，深化台美友好合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。