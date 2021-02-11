顧黨不忘立委身份 江啟臣除夕細數爭取的地方建設

今天是除夕，國民黨主席江啟臣在臉書貼了一篇文章「回顧豐原山城大小事」，內文長達1500多字，細數「身兼黨主席身份，但對於爭取豐原山城的建設、捍衛鄉親的權益卻一刻不曾停」，以「立委身份」回顧自己過去1年幫鄉親爭取的建設，並貼出和台中市長盧秀燕的開工合影。

江啟臣表示，除夕是我們傳統的團員日，和好朋友們拜年，迎接新的一年牛年的到來，也有些話想和鄉親們分享。去年1月，感謝豐原山城的鄉親們的支持，讓他繼續服務家鄉的機會，儘管身兼黨主席身份，但對於爭取豐原山城的建設、捍衛鄉親的權益卻一刻不曾停歇，不只在國會反應民意、勇敢發聲，對於地方的整體規劃、鄉親們引頸期盼的重要建設也積極爭取，全力為家鄉爭取美好未來。

江啟臣細屬自己「交通路網是縫合大台中的針線」、「教育環境是培育下一代的關鍵」、「共融友善、環境營造、商業發展」三大為鄉親整區的基礎建設，並表示這是城市規劃的指標。

江啟臣說，他擔任立委後爭取的「國道4號豐原潭子段計畫」，現已成功貫通三座隧道，施工進度超過81%，全線預計明年111年底完工通車，可望有效串連大台中高速路網。

連接豐原山城的「東豐快速道路」也是他爭取、鄉親期盼許久的建設，上星期已通過二階段環評，市府團隊將接續辦理用地取得、工程設計及施工前置等作業，目標在2023年復工，2026年完工。來往新社與豐原間的重要道路「中88線」，先前因豪雨走山，導致邊坡崩坍，啟臣特別向中市府爭取2200萬元經費復建，並於上月順利通車。

至於有關鄉親反映偏鄉公車班次不足問題，他當面向市長盧秀燕、交通局長反應鄉親需求，並爭取「153線公車」高鐵台中直達車增加班次。對於豐原、神岡長年交流道壅塞問題，啟臣更邀集相關單位規劃標向設置、車流導向，進一步緩解惱人的塞車困境。

江啟臣說，教育環境是培育下一代的關鍵。他自己過去也是教育工作者，對教育環境特別重視，除了爭取老舊校舍改建外，更積極營造優質教學環境營。包括爭取「南陽國小新校舍階梯教室及圖書室等設備經費」 1461 萬元、「操場整修補助」 480 萬元與「校門周邊環境改善」120 萬元經費，讓孩童們能安心上學。

江啟臣說，針對孩童運動環境也成功爭取 800 萬元興建「翁子國小半戶外球場」、890 萬元興建「東新國小風雨球場」、「新社高中運動場整建工程」1330 萬元，加上「豐田國小學生活動中心空調設備改善計畫」、「豐原國小設置圖書館改善工程」、「東勢國中藝術課程設備」與「新社大南國小紙圖書館」，總共近6千萬元的教育經費，努力給下一代一個優質健全的教育環境。

江啟臣最後談到「基礎建設是城市規劃的指標」，他說，豐原中正公園是在地指標性公園，多處年久失修不堪使用，特別向市府爭取1590萬元修繕改造，並在上星期動工，希望藉由友善共融的重新設計，讓老牌公園重新活化。

江啟臣也說，他爭取 1978 萬元經費建設豐原翁社里活動中心，讓翁社鄉親期盼以久的社區建設能夠完成，而針對努力爭取卻延宕已久的「豐富專案」，目前相關單位正加速流程，現今區段徵收土建工程完工，將引進運動、商業服務等產業，並爭取豐原國民運動中心、社皮里活動中心已在2021年動工。

對於豐原國豐路三段的淹水問題，他也爭取1230萬加強水安全建設，大幅改善此區域淹水問題並加強周邊排水能力，再加上爭取並在去年啟用的「豐原水資源回收中心」，透過基礎建設，逐步完善城市規劃。

江啟臣說，上述林林總總的建設經費，也爭取山城地區梨穗、葡萄、枇杷、茂谷等寒害補助，並爭取農委會經費改善東勢林業文化園區園區步道，推動園區中長期計畫。零領外，針對山城地區客家文化保存計畫，也持續爭取經費推動，對公益推廣也不遺餘力，去年9月曾聯手企業致贈2000公升的洗手乳給豐原、山城地區的小學，上周也與工會捐贈3000公斤愛心米給東勢高工、新社高中、老五老基金會、鄰里辦公室與社區關懷據點等單位。