美國CDC建議：醫療口罩＋布口罩更有效減緩病毒傳播
彭博資訊報導，美國疾病防治中心（CDC）10日建議，戴雙層口罩能更有效減緩病毒傳播。
CDC發布最新研究後更新口罩指南指出，在醫療口罩外再戴一個布口罩，能改善口罩的貼合度，並確保口罩能緊貼在民眾臉上。
根據建議，有幾種方式能改善口罩與臉的貼合度，包括在布口罩下配戴一次性口罩或是具有多層織物的口罩。但不建議使用兩個一次性口罩或N95口罩。
CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）10日在白宮簡報會上說，「最重要的是：口罩會在完整貼合且正確配戴的情況下才會發揮最佳作用」。
CDC指出，無論是戴兩層口罩還是加強口罩的貼合度，都能降低95%的風險暴露於可能具有傳染性的氣溶膠中。
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