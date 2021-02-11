趙少康要選2024總統 命理師爆牛年多阻礙：要沉潛忍耐

中廣董事長趙少康日前重返國民黨，8日表態要爭取代表黨內參加2024總統大選，並已經著手規劃競選辦公室與競選團隊，年後也將推出兩岸相關政見。對此命理師詹惟中分析，趙少康今年上半年會碰到比較多阻礙，建議牛年要沉潛、忍耐，按兵不動。

詹惟中在政論節目針對趙少康流年運勢與黨主席分析，由面向來看，趙少康法令紋深，跟蔡英文不相上下，有帝王相，大權在握，臉也屬於正派，擔任重職大任大有機會，但今年流年運勢非常辛苦，會有很多阻礙，詹惟中他建議年底再出現，來個大爆發，因為虎年跟兔年對他是加分。

另外詹惟中也測字，來賓圈選報導中的「戰」，以今年來看，戰字有兩個口、牛有窩，牛有窩的意思代表牛安居樂業，有背景，團結力量大，第二個暗藏一個田，牛有田可以耕，代表很多事情可以做，勢如破竹的做會有很大的發展空間，第三個暗藏很多丁，丁又為火，火土相生，又加分到極致。

詹惟中說，春夏秋打的都很爽，但是冬天時候帶了一個「戈」，代表對手對他的攻擊是火力全開，包括內部黨內的戰爭，但如果用紫微斗數來看，羊陀沖牛年，今年來看是為他的辛苦感到擔心。