韓國瑜指迎向嶄新一年 支持者留言期待穿雲箭

今天是農曆除夕，是除舊布新、闔家團圓日子。前高雄市長韓國瑜稍早臉書發文說，過去這一年，大家經歷許多艱辛不易，讓我們更加珍惜身邊所有，也更期待揮別過去、迎接嶄新一年。發文不到半小時已有上千則留言，不少支持者寫「我們在等你，期待穿雲箭」、「我們隨時準備好，期待韓總從公益再出發」。

去年6月離開高雄後，韓希望沉澱身心，公開行程不多，大多時間都在陪家人，也有更多時間親近之前一直抽不出時間讀的書籍。韓國瑜前陣子忙於岳父身後事，守喪期間茹素，一天睡眠5至6小時，又瘦了一點。岳父後事告一段落，韓國瑜今年農曆年會回新北市老家陪媽媽過節，享受親情。