快訊

拜習通話！ 拜登關切北京經濟做法和對台灣獨斷行動

國道離奇車禍真相曝！男未繫安全帶拋飛車外 遭後車撞擊死

韓國瑜指迎向嶄新一年 支持者留言期待穿雲箭

聯合報 / 記者邱奕能王慧瑛／高雄即時報導
經歷罷免挫折，韓國瑜沉潛一段時日。本報資料照片
經歷罷免挫折，韓國瑜沉潛一段時日。本報資料照片

今天是農曆除夕，是除舊布新、闔家團圓日子。前高雄市長韓國瑜稍早臉書發文說，過去這一年，大家經歷許多艱辛不易，讓我們更加珍惜身邊所有，也更期待揮別過去、迎接嶄新一年。發文不到半小時已有上千則留言，不少支持者寫「我們在等你，期待穿雲箭」、「我們隨時準備好，期待韓總從公益再出發」。

去年6月離開高雄後，韓希望沉澱身心，公開行程不多，大多時間都在陪家人，也有更多時間親近之前一直抽不出時間讀的書籍。韓國瑜前陣子忙於岳父身後事，守喪期間茹素，一天睡眠5至6小時，又瘦了一點。岳父後事告一段落，韓國瑜今年農曆年會回新北市老家陪媽媽過節，享受親情。

農曆年過後，韓國瑜將啟動公益之旅，關懷對象包括單親媽媽、社福機構、身障人士、弱勢者等，幕僚已有一些安排，預計農曆年後公布相關計畫，希望媒合社會資源扶助需要被關懷者，讓社會更暖，也實踐「莫忘世上苦人多」信念。以公益當主軸，作為重返政壇的前奏。

前高雄市長韓國瑜的下一步備受關注。本報資料照片
前高雄市長韓國瑜的下一步備受關注。本報資料照片

韓國瑜

延伸閱讀

韓國瑜拜年：這一年艱辛不易 我們更加珍惜身邊所有

經濟靠中國、國安靠美國 綠委：趙少康複製韓國瑜路線

聯合報社論／國民黨是要集體壯大，還是要繼續打地鼠？

罷捷失敗但割萊委有望！唐湘龍點名這兩人最危險

相關新聞

韓國瑜指迎向嶄新一年 支持者留言期待穿雲箭

今天是農曆除夕，是除舊布新、闔家團圓日子。前高雄市長韓國瑜稍早臉書發文說，過去這一年，大家經歷許多艱辛不易，讓我們更加珍...

朱立倫獻上舅舅祝福 準備2紅包給外甥和吳宗憲女兒

今天是小年夜，國民黨前主席朱立倫在臉書向大家拜年。朱說，明天就是除夕，準備貼春聯，爸媽給小朋友們的紅包都準備好了，「當然...

韓國瑜拜年：這一年艱辛不易 我們更加珍惜身邊所有

今天是農曆除夕，高雄市前市長韓國瑜在臉書上祝福大家「Happy 牛 Year！」韓國瑜說，今天是是除舊佈新、闔家團圓的大...

【圖輯】照片看歷史／2004年中巴混血男童吳憶樺返回出生地巴西

中巴混血男童吳憶樺監護權官司三審定讞，法院裁定吳憶樺判歸巴西外祖母撫養，在電視新聞直播下，演出搶人大戰。2004年02月11日，在台灣3年的吳憶樺，終於由親友及巴西駐台人員陪同，返回出生地巴西。

【代孕立法／下】不孕者要孩子的權利與剝奪棄養爭議 如何找到平衡點

從大陸女星鄭爽的代孕風波看台灣的代孕立法，提案修正人工生殖法加入代理孕母條款的民進黨立委吳秉叡表示，他並不關心中國發生什麼事情，但台灣是民主國家，對於任何制度都一定要經過各方的參與、審慎的討論，才可能周延；他的初衷是為那些因為身體條件而無法生下子女的人，找到一條解決途徑。

【代孕立法／上】從鄭爽案例看台灣 汪用和樂見開放、不擔心階級剝削

一月對岸最火紅新聞應屬女星鄭爽代孕並棄養風波，巧合的是，去年5月民進黨立委吳秉叡領銜與24位立委連署的「人工生殖法」修正草案，將以專章處理代理孕母的相關規範，在立法院送交委員會審查。曾經赴美尋求代孕未果，最終決定領養的資深媒體人汪用和說，如果真能立法開放當然是好事一件，它將是不孕父母的一個福音。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。