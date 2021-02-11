韓國瑜指迎向嶄新一年 支持者留言期待穿雲箭
今天是農曆除夕，是除舊布新、闔家團圓日子。前高雄市長韓國瑜稍早臉書發文說，過去這一年，大家經歷許多艱辛不易，讓我們更加珍惜身邊所有，也更期待揮別過去、迎接嶄新一年。發文不到半小時已有上千則留言，不少支持者寫「我們在等你，期待穿雲箭」、「我們隨時準備好，期待韓總從公益再出發」。
去年6月離開高雄後，韓希望沉澱身心，公開行程不多，大多時間都在陪家人，也有更多時間親近之前一直抽不出時間讀的書籍。韓國瑜前陣子忙於岳父身後事，守喪期間茹素，一天睡眠5至6小時，又瘦了一點。岳父後事告一段落，韓國瑜今年農曆年會回新北市老家陪媽媽過節，享受親情。
農曆年過後，韓國瑜將啟動公益之旅，關懷對象包括單親媽媽、社福機構、身障人士、弱勢者等，幕僚已有一些安排，預計農曆年後公布相關計畫，希望媒合社會資源扶助需要被關懷者，讓社會更暖，也實踐「莫忘世上苦人多」信念。以公益當主軸，作為重返政壇的前奏。
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