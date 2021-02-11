發言人世代出列 北漂最正主持人李明璇擬選明年市議員

國民黨備戰2022縣市議員選舉湧現發言人世代，包含競選團隊發言人或主持人出身的「北漂最正主持人」李明璇、青年部副主任詹為元、智庫副發言人錢震宇，黨務系統出身的組發會主委辦公室主任蕭敬嚴更將挑戰艱困選區。

目前於飛碟聯播網南台灣之聲主持「璇外之音」廣播節目的李明璇表示，目前確實正評估參選下屆高雄市或新北市議員，若有機遇的話會全力以赴。據了解，李目前戶籍地高雄市三民區與夫家所在地新北市板橋區是考慮選區。

李明璇說，要參選要在熟悉的地方比較好，最後決定關鍵會在於家人及夫家是否支持。

蕭敬嚴表示，因地方人士勸進，他決定爭取黨提名參選新北市第9選區（瑞平雙貢）市議員。蕭說，雖該選區藍綠基本盤六四開，非常艱困，但他從擔任青年團總團長、青年部主任至今長期受黨栽培，應帶頭為黨開疆闢土。

蕭敬嚴說，瑞平雙貢選區過去較少被注意到，國民黨在該區從2005年起，長期無法突破，也缺乏新面孔參選，他會提早布局、蹲點，展現扎根基層決心，也盼幫國民黨在該選區注入活水。

全國各縣市議員明年底改選，備戰2022縣市議員選戰，國民黨長期培養的發言人世代也踴躍站上第一線。

曾輔選國民黨台北市長候選人丁守中的罷瑤執行長楊植斗，在現任市議員羅智強鼓勵下，確定接棒選下屆台北市大安文山區市議員。同曾為丁辦發言人的「石牌劉德華」詹為元則評估轉戰新北市新莊區，或續留台北市士北區。

曾任國民黨智庫副董連勝文競選台北市長發言人的錢震宇，目前已在戶籍所在的新北市新店區勤走。錢表示，還會再了解黨提名布局與連的想法後，再做最後決定。

以爭取黨提名參選台北市士北區議員的黨文傳會副主委黃子哲也表示，「沒有回頭路」，他仍會再爭取黨提名參選明年台北市士北區議員。

黨智庫發言人黃心華也證實，確實評估爭取黨提名角逐未來新莊區市議員，但因目前新莊所在的新泰五林選區（新北市第二選區）仍有些情況在變動，黨內也可能有其他新人有興趣，黨務人士也有勸進評估參選台北市士北區議員。

目前密集在街頭宣傳反萊豬公投的青年團前總團長田方倫，也已宣布將參選台北市松山信義區議員。前年曾參與前主席洪秀柱「聖戰助講團」的國民黨全國青工總會秘書長廖怡琇也傳評估參選南投縣議員。

李明璇說，擔任政治人物活動主持人與發言人後，確實對提升個人知名度有加分，但真要走得長久，還是要靠後續經營，她已在Youtube與丈夫黨青年部前副主任潘德翰搭檔主持直播節目，直接與民眾就時事交換意見。