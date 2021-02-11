士北少一席、新莊將獨立 藍營明年議員提名擬續採N+1

備戰明年縣市議員選舉，為保障新人參政空間，國民黨擬沿用2018年提名時的「N+1」機制與青年參與初選民調加權保障條款，還會再研究納入更多策略性工具讓年輕人較易出線。但黨務人士說，相關機制要7月黨主席改選後才會明朗。

黨務人士表示，希望未來提名機制能視個選區實際狀況，以諸如直接徵召等策略性工具，讓黨內年輕人比較容易出線、參選，有空間就趕快多提。

國民黨2018年直轄市議員提名要點規定，在現任優先原則下兼採「N+1」提名機制，若經地方黨部評估，選區有增提空間，初選僅新人自己競爭；若選區票源緊繃，僅能維持現有席次，現任議員才需要與新人一起以全民調決勝負。

此外，當年縣市議員提名作業要點也納青年加權條款，只要擬參選人未曾參加縣市議員以上選舉，非政二代，就可享民調加權10%；35歲以下青年參選，初選民調還可再加權15%；36至40歲青年參選則可加權10%。

不過目前藍營內較具知名度的青年，參選明年縣市議員選舉，多屬意在雙北開疆闢土，但兩縣市中包含台北市第一選區（士北）與新北第二選區（新五泰林區）席次與選區將有所變動，也為提名投下變數。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，因為台北市人口持續縮減，台北市士北區議員明年應選名額將由目前的13席減少1席降為12席，但即使如此，國民黨評估明年提名仍維持與上屆一致的4席，也就是還有1席新人空間。

至於新北新五泰林區因人口增加可望選區一分為二，新莊獨立成個別選區。熟悉地方選情人士表示，選區獨立切割後，現有議員選區會如何排列組合待觀察，此外現任超強棒的資深議員黃林玲玲是否續任，也影響新人參選空間。

至於近來新黨台北市議員潘懷宗與國民黨新北市議員曾煥嘉均涉助理費案，甚至傳出還有國民黨台北市議員也涉侵占公款，恐影響後續提名。黨務人士分析，後續發展待觀察，但希望不要出現「賴素如效應」，分票傷選情問題。