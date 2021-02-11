立院新會期 國民黨團提1317案嚴審營業非營業基金預算

立院下週四朝野協商新會期開議日，朝野共識開議後將盡快審今年度中央政府總預算附屬營業與非營業基金部分，各黨團所提刪減預算案與決議案都已送立院，國民黨團再祭1317案全力嚴審。

國民黨團首席副書記長陳玉珍表示，國民黨團累計所提千餘嚴審預算案，每個提案委員的想法與意見都不同，過年後將彙整黨團攻防策略，也請預算相關事業單位再預算正式審議前跟個別委員溝通，若有共識的案子，當然就可撤案。

民進黨團幹事長劉世芳則說，民進黨一定會為秉持專業理性態度，為民眾預算把關，國民黨祭出那麼多案，雖還沒看到所有提案，但可預期很有可能重複充量，待國會正式開議後黨團會有應變對策，強調「未必案量多就代表認真問政」。

立院新會期將審中央政府附屬營業與非營業基金預算，國民黨團提1317刪減、決議案嚴陣以待，時代力量也提223案，民眾黨團102案，民進黨團也有14案，再加上委員會審議時保留的201案，總計有1857案待朝野協商。

國民黨團總召費鴻泰表示，中央政府總預算案蘇出規模約2兆元，當時黨團提出2855案刪減或決議案，但營業非營業單位年度歲出預算總計達3兆元，提1317案並不算多，審議時會特別要求經營績效與獲利情形。

費鴻泰坦言，事業單位計畫預算都隱藏很好，光預算案本身看不出來要做什麼。

國民黨立委曾銘宗表示，仍會針對事業單位宣傳費提出建立政策行銷預算事前、事後把關機制決議案，避免事業單位補助政黨養網軍情形再發生。此外曾也將要求政府派任董事長、總經理、執行長初任不得超過65歲，70歲一定要退休。

曾銘宗說，公務預算編列相對嚴謹，但事業單位預算就暗藏玄機，過去常有國營事業單位透過補助等方式支援執政黨組建網軍，未來也將比照總預算審議時，要求事業單位編列宣導經費時，要事前表列預算預計執行內容，以利監督。

此外，曾銘宗提案也要求，事業單位宣傳費用使用須符合預算法第六十二條之一，註明廣告、用途、提供單位，不能拿去攻擊特定對象或政黨，預算執行情形、政策效益與辦理情形，也要送立法院備查，以利後續監督與審計部查察。

另外，曾銘宗認為，現行公營事業公股代表、董事等都年齡偏高，過去馬政府主政時代的68歲退場機制已經付之闕如，未來應明訂初任不能超過65歲，續任滿70歲必須退休，提升公股經營績效，也培養年輕人。