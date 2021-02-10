左正東悼高輝嘆：兩岸對抗大勢所趨 過去榮景遠如隔世

國民黨大陸事務部前主任高輝7年前因肺腺癌病逝，得年61歲。國民黨大陸事務部主任左正東今天在臉書悼念高輝，他表示，高輝走後1個月，太陽花運動轟然來襲，將兩岸合作大勢硬生生逆轉；2015年11月的馬習會雖然帶來歷史性突破，卻沒扭轉國民黨的選舉頹勢。民進黨執政後，兩岸對抗已成新的大勢所趨，過去的榮景則遠如隔世。

左正東回憶，2014年2月11日高輝逝世前一天，時任陸委會主委王郁琦和國台辦主任張志軍在南京舉行首次兩岸事務首長會議，這是陸委會主委和國台辦主任首次稱官銜會面。2月12日上午，王郁琦前往中山陵謁陵，宣示「中華民國已經103年了」，這是我方官員首次在大陸公開表述中華民國存在事實。「在兩岸向前大步邁進的時刻，高主任卻悄然辭世，令人感到無限遺憾。」

左正東說，高輝走後1個月，太陽花運動轟然來襲，將兩岸合作大勢硬生生逆轉，先是香港占中運動，接著是國民黨在地方選舉大敗，2015年11月的馬習會，雖然帶來歷史性突破，卻沒扭轉國民黨的選舉頹勢。然後是民進黨執政，經歷反修例運動再到新冠肺炎疫情，兩岸對抗已成新的大勢所趨，過去的兩岸榮景則遠如隔世。

左正東悼念高輝全文：

記得2014年2月11日，陸委會主委王郁琦和國台辦主任張志軍在南京舉行首次兩岸事務首長會議，這是陸委會主委和國台辦主任首次稱官銜會面。2月12日上午，王郁琦前往中山陵謁陵，宣示「中華民國已經103年了」，這是我方官員首次在大陸公開表述中華民國存在事實。當天中午，我到國民黨智庫參加關於王張會的座談，一位學界前輩告知高主任今早辭世，與會者無不穆然哀戚。在兩岸向前大步邁進的時刻，高主任卻悄然辭世，怎不令人感到無限遺憾！

高輝主任擔任大陸部主任三年又一個月（2011年1月31日-2014年2月12日），正值兩岸關係和平穩定發展的飛躍時期。當時推動兩岸合作或化解兩岸分歧，兩岸兩會談判是檯面上主要管道，國共平台則是鞏固雙方互信的幕後管道，對解決實質問題至為重要，可說是兩岸建立制度性協商背後的關鍵推手。當時，高主任頻繁穿梭兩岸，協助各項重要談判。為了交朋友拓人脈，高主任租下寬敞的房舍，以便大陸訪客晚餐後到家中把盞談心。為了搏感情談事情，他對中共重要決策官員來酒不拒。在杯觥交錯間，兩岸互信增強了，談判瓶頸突破了，他的身體卻喝垮了。住院期間，密集的化療讓高主任連喝水都困難，病中的他黯然承認，談判中喝的酒，比病中喝的水還難下嚥！當高夫人轉述這段話時，我不僅由衷感佩，更難掩鼻酸！常人或以為高主任豪氣干雲，自在駕馭杯中物，少有人理解談判場中舉杯為國，呑酒如呑金的沉重！

高主任很早投身大陸研究，1990年代初期即前往中國社會科學院訪學半年，此後頻繁來往大陸，結交大陸友人何止千百，但從不曾在大陸置產，後來職位日高，影響力日鉅，也從不曾接受企業任職邀約。功夫滿行囊，只為報朝廷。他在任期間，兩岸達成豐碩的合作成果。這些包括首批陸生學位生來台就讀、大陸開放居民赴台自由行(2011.6.28.)、政府駐港澳機構更名和提升功能(2011.7.4.)、兩岸順利簽署四項協議（核電安全合作協議、投資保障和促進協議、海關合作協議、服務貿易協議）、和國共兩黨順利舉行三次海峽經貿文化論壇及兩黨領袖會面。然而，在他身後，沒有為家人留下多餘的財產，如此高風亮節，為世世代代國民黨員留下景仰和學習的典範。

高主任走後一個月，太陽花運動轟然來襲，將兩岸合作大勢硬生生逆轉，接著是香港佔中運動，接著是國民黨在地方選舉大敗，2015年11月的馬習會，雖然帶來歷史性突破，卻沒扭轉國民黨的選舉頹勢。然後是民進黨執政，經歷反修例運動再到新冠肺炎疫情，兩岸對抗已成新的大勢所趨，過去的兩岸榮景則遠如隔世。回頭來看，高主任辭世儼然是兩岸關係的轉折點，也是國民黨命運的轉折點。在反中氛圍高漲的今天，政治人物與中共來往熱絡大多難逃紅帽伺候和賣台標籤，對於投入人生精華歲月為兩岸搭橋的高輝主任，不啻為一大諷刺。

然而，面對一水之隔的強大政權，不近身瞭解可以嗎？面對兩岸經濟高度互賴的現實，只靠武力可以保障台灣安全嗎？我不相信武力相向比交往對話更能解決兩岸分歧，更不相信高主任的熱血和生命會白白付出！他豐富而精采的三年任期證明，憑藉無私無我的節操，秉持孤臣孽子的堅持，則姿態雖柔軟亦堅強，力量雖微小亦巨大，雖處幽暗亦能光芒四射，不但要獲得談判成果，更要贏得對手的尊敬！高主任生前，我雖無緣拜見，但聆聽他的故事，內心卻激盪不已。我相信高主任的承擔與成就，不但刻在國民黨員的心版上，更成為從事兩岸工作的國民黨員可以依靠的精神力量，引導我們逆風前行，走出一條為人民信賴、為對手尊敬的交往對話之路！

謹以本文向高輝主任和高夫人葉玉梅老師致敬