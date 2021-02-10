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發影片滿滿感謝 陳其邁：請放下手機看看親愛的家人

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁晚間發影片向民眾拜年，也表達對還在工作崗位辛苦工作的人、高雄市民和市府團隊的感謝。圖／翻攝陳其邁影片
高雄市長陳其邁晚間發影片向民眾拜年，也表達對還在工作崗位辛苦工作的人、高雄市民和市府團隊的感謝。圖／翻攝陳其邁影片

小年夜沒有公開行程的高雄市長陳其邁晚間在臉書、YouTube上傳影片向大家拜年，感謝還在工作崗位上辛苦工作的醫護防疫人員、警察、消防、清潔隊員，也提醒大家全家團圓時，不妨放下手機，看看身邊最親愛的家人，說一聲：「謝謝你、我愛你」。他也不忘告訴高雄市民目前的重要市政建設成績。

陳其邁在影片中表示，過去的一年，雖然面臨疫情的威脅，但是，「我們」克服了困難，讓這座城市在逆境中前進。值此小年夜，他要感謝還在工作崗位上辛苦工作的醫護防疫人員、警察、消防、清潔隊員，「這座城市，因為有你的守護，而幸福滿滿、永保安康。」

他說，高雄輕軌順利復工、綠園道也逐漸成形，不僅輕軌大南環已經通車，仁武產業園區、橋頭科學園區也獲得中央大力的支持，預估帶來上百億、上千億的企業投資。「高雄，正在改變。超越一百冬，台灣當盛、高雄當紅，其邁不只是兩年拚四年，更加是一天當兩天拚。」

高雄市長陳其邁（左二）晚間發影片，感謝包括醫護人員在內、還在工作崗位辛苦工作的人。圖／翻攝陳其邁影片
高雄市長陳其邁（左二）晚間發影片，感謝包括醫護人員在內、還在工作崗位辛苦工作的人。圖／翻攝陳其邁影片

高雄輕軌 警察 陳其邁

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