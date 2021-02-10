國產兩疫苗進二期臨床 蘇貞昌公開新冠疫苗全紀錄
行政院長蘇貞昌今在臉書上公開我國疫苗採購進度，兩間國產疫苗，高瑞、連亞進臨床二期，另外，截至今日為止，透過全球取得機制(COVAX)簽約，已洽購約476萬劑疫苗，與AZ公司簽約洽購千萬劑疫苗，莫德納公司也洽購了500萬劑疫苗。
我國已獲得AZ疫苗，疫情指揮中心指揮官陳時中今也證實，台灣買到505萬劑莫德納疫苗，預計5、6月間分批到貨，目前也和1家國產疫苗廠簽500萬劑購買合約。
蘇貞昌今在臉書公布疫苗採購進度並表示，這一年來，政府把防疫做到最好，經濟成長第一，得到世界的肯定，而疫苗的研發和採購也一直都在進行，雖然無法公布每個談判細節，但是為了確保民眾的健康，行政團隊一直在努力，只要時機得宜，一定適時把成果公開。
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