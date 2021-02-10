新任資政及國策顧問 程文俊、高靖秋等醫界人士近20人

總統府昨公布新任資政及國策顧問名單，26人為資政顧問、76人為國策顧問，總計102人。其中醫藥界人士近20人，顯示總統對於醫藥界的重視。

新任資政名單中，醫藥界人士包含前監察院長、前衛生署長張博雅、東洋藥品董事長林全、前衛生署長李明亮、茂盛醫院院長李茂盛。

國策顧問則有長庚醫院決策委員會主委程文俊、中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋、中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富楊、中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜、員林何醫院院長何黎星、中華民國西藥代理商業同業公會前理事長翁源水、仁康醫療集團總裁康義勝、為恭醫院院長陳振文、醫師詩人曾貴海、中華民國牙醫師公會全聯會第九屆理事長詹勳政、高雄醫學大學外科學教授賴春生、元吉聯合診所王茂雄醫師。

其中程文俊為長庚決策委員會主任委員、林口長庚醫院院長，專精於一般心臟學、高血壓及心臟超音波，曾於2015年獲頒八仙塵爆事件表揚狀、2017年獲頒台灣醫療典範獎、2019年獲頒智慧城市卓越貢獻獎。另外，程文俊也積極促成重度級急救責任醫院、社區醫療、訓練國際醫師，近年更藉著智慧醫療推動，降低醫院不必要的人力浪費、提升效率並強化資安，獲頒智慧城市卓越貢獻獎。

高靖秋為萬芳醫院執行長、中華民國護士公會全國聯合會理事長，曾獲台北醫學院附設醫院護士楷模獎、台北市績優護理人員獎、台灣傑出護理人員專業貢獻獎、台北市績優護理主管獎等。